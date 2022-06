Horizon Forbidden West krijgt update met veelgevraagde modus

Tijdens de State of Play vannacht, Sony's onregelmatige showcase gevuld met PS5-gamenieuws, onthulde Guerrilla Games verrassend nieuws voor Horizon Forbidden West-fans. De meeste fans vroegen al vanaf de release van de game naar een aantal toevoegingen die nu speelbaar zijn.

De nieuwe update, die direct na de State of Play te downloaden was, voegt een boel quality-of-life-onderdelen toe aan Horizon Forbidden West. De modus waar de meeste fans naar uitkeken is New Game+: een modus waardoor je de campaign opnieuw kunt spelen met al je ontgrendelde abilities en spullen. De game wordt desondanks ook lastiger aangezien de machines lastiger te doden zijn. Ook is er een Ultra Hard-modus toegevoegd. Ultra Hard-modus is, zoals de naam het al verraadt, behoorlijk moeilijk met krachtigere, slimmere en sterkere machines zodra je een game begint.

De nieuwe Horizon Forbidden West-update is niet enkel bedoeld om uitdaging toe te voegen aan een reeds uitdagende game. Ontwikkelaar Guerrilla Games heeft ook een transmog-functie toegevoegd. Volgens de post (opens in new tab) op het blog van Sony ''laat het je gemakkelijk de cosmetics van andere outfits aan een outfit toe te voegen zoals je dit met elke andere outfit doet.'' Dit betekent dat je niet langer hoeft te kiezen tussen er modieus uit zien en de statistieken die de outfit je geeft.

Een andere toegevoegde functie aan de Horizon Forbidden West basisgame is ook erg welkom. Je kunt nu Aloy, zonder dat het je shards kost, opnieuw specificeren met de skill points. Hierdoor kun je verschillende charachter builds uitproberen terwijl je vooruitgang boekt in de game.

Bij al deze functies zit ook nog een nieuwe lading aan trophies die ontgrendeld kunnen worden tijdens het spelen van New Game+ en de Ultra Hard-modus.

Wat betreft toekomstige updates voor de game bevestigt Guerrilla dat er plaats is voor VRR-ondersteuning en het verbeteren van renderen voor zowel de PS4 Pro als de PS5.