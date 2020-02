High-end Motorola Edge Plus specs gelekt inclusief twee midrangers

De Motorola Edge Plus, Motorola One Mid, en Motorola Moto G8 Power Lite zouden zomaar eens de volgende toestellen zijn die Motorola gaat onthullen. XDA Developers-auteur Mishaal Rahman is in bezit geraakt van de specificaties van de drie telefoons. Grote uitschieter is de Motorola Edge Plus, het langverwachte vlaggenschip waar we al eens eerder over schreven.

De Moto Edge Plus wordt het eerste high-end toestel van Motorola sinds de Moto Z3 uit 2018, en dat toestel verscheen niet eens in de Benelux. De nieuwe Motorola Razr rekenen we ook niet als vlaggenschip. Ondanks het flinke prijskaartje zit er namelijk onder de motorkap 'slechts' een Snapdragon 710.

We zijn erg benieuwd of het nieuwe vlaggenschip van Motorola ons weet te bekoren. In de twee jaar dat het geen vlaggenschepen meer heeft gemaakt, is er in het high-end segment namelijk veel veranderd en verbeterd. Op papier lijken de specificaties het echter op te kunnen nemen tegen de Samsung Galaxy S20.

Motorola One Mid-Snapdragon 675-6.53" 2340x1080 display-4000mAh batteryMotorola Moto G8 Power Lite (who comes up with these names?)-MediaTek Helio P35 (mt6765)-5000mAh batteryFebruary 25, 2020

Alle specificaties

Volgens Rahman beschikt de Moto Edge Plus over een 6,67 inch Full HD+ resolutie (2340 x 1080). Het gebogen AMOLED-paneel maakt gebruik van een ververssnelheid van 90Hz.

De telefoon zal aangedreven worden door de high-end Qualcomm Snapdragon 865 chipset. Door de aanwezigheid van deze chipset weet je standaard ook dat er ondersteuning voor 5G inbegrepen is. Het werkgeheugen bedraagt een flinke 12GB RAM.

De accucapaciteit bedraagt een flinke 5000 mAh, en dat is meer dan vrijwel elk vlaggenschip uit 2019. Het is niet helemaal duidelijk of er een vorm van snelladen aanwezig zal zijn, maar gezien Motorola's verleden met snelladen en de gigantische batterij verwachten wij van wel.

In theorie zijn de eerste tekenen over de Motorola Edge Plus positief. We missen echter nog enkele belangrijke specificaties, waaronder die van de camera-opzet.

Vervolgens lijkt er nog een Motorola One Mid aan te komen. Deze telefoon neemt mogelijk deel aan het Android One-programma. We zijn hier echter niet zeker van. De eerste drie toestellen binnen de One-reeks zaten wel in het programma, maar dit is niet langer zo bij de drie nieuwste modellen (One Zoom, One Macro en One Hyper). De schermdiagonaal bedraagt tot slot 6,53 inch en hij kent een Full HD+ resolutie (2340 x 1080).

Onder de motorkap is er ruimte gemaakt voor een Snapdragon 675 chipset. Deze chipset vind je ook terug in onder meer de Motorola One Zoom. De accucapaciteit bedraagt 4000 mAh, en dat is, jawel, exact dezelfde capaciteit als waar je met de One Zoom op kan rekenen.

Als laatste behandelen we misschien wel de meest bizarre van de drie. Althans, als we afgaan op de naam. Wie verzint er nu de naam Motorola Moto G8 Power Lite? Deze op papier goedkope lijkende midranger wordt aangedreven door een MediaTek Helio P35 chipset en kent een accucapaciteit van 5000 mAh.

Een exacte releasedatum wordt niet medegedeeld, maar gezien de alsmaar concreter wordende geruchten verwachten we dat in ieder geval de Edge Plus zeer binnenkort verschijnt. Wij houden het voor je in de gaten.