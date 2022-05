Het is tijd voor Apple om de Lightning-stekker eruit te trekken

Het is tijd om de Lightning-poort te laten gaan. Dat is voor ons, voor jou en Apple zelf wel duidelijk.

Niet iedereen wordt blij van veranderingen, maar het is hoe dan ook nodig. Het zit dan ook in het DNA van technologie en innovatie. Een decennium nadat Apple de Lightning-poort presenteerde en bijbehorende kabels bij de iPhone 5 bood, waren we klaar voor een breder geaccepteerde ingang en kabel.

De Lightning-ingang werd op 12 september 2012 onthuld en ontving vergelijkbare zorgen. De mini 8-pin-connector schoof Apple's veelgebruikte 30-pin-connector aan de kant, die al voor de introductie van de iPhone bestond.

Een hele industrie werd om die connector heen gebouwd. Als je een iPod van elke generatie tot de iPod touch 5e generatie (opens in new tab) had, had je waarschijnlijk ook een dock in huis welke speakers bevatte.

Het was dan ook niet vreemd om in iemands huis je iPod of iPhone op een docking-station te zetten om op te laden of muziek af te spelen.

Het einde van een laad-tijdperk

Op het nieuws destijds dat Apple stopte met het gebruiken van de 30-pin-connector werd geschrokken gereageerd. Iedereen gebruikte 30-pin laadkabels en accessoires.

Toen de iPhone 5 (opens in new tab) in 2012 werd uitgebracht probeerde Apple de zorgen te verminderen. Zo werd er een gratis adapter aangeboden die van 30-pin naar lightning ging. We hebben er nog steeds een aantal in de la liggen.

Fabrikanten van accessoires waren minder in paniek. Zij verkochten nog steeds speakers, docks, laadkabels van derde partijen en adapters aan miljoenen iPhone-, iPad- en iPod-gebruikers.

Wellicht hadden zij ook een vooruitziende blik. Logitech zei toentertijd tegen WiredUK (opens in new tab) dat ''je nog steeds Logitech speaker-docks in de winkel vindt die met oudere Apple-apparaten werken, maar we bereiden ons voor op een draadloze kerst.''

Met andere woorden: Logitech voorzag de snelle opkomst van Bluetooth- en Wi-Fi-ondersteunde audio. Draadloos opladen was destijds nog geen ding.

Een nodige verandering

Apple's reden om de 30-pin-connector te dumpen was toen logisch. Een plug zonder bewegende delen is goedkoper en gemakkelijker te produceren.

Het bedrijf maakte toen ook krachtigere apparaten en moest minderen op het aantal oplaad-gerelateerde componenten om ruimte te maken voor bijvoorbeeld grotere batterijen en andere nuttige componenten. Denk bijvoorbeeld aan krachtige chips uit de A-serie, geavanceerdere haptiek en krachtigere, grotere schermen.

Misschien wilde Apple ook ruimte maken voor de NFC-betaaltechnologie.

Of en wanneer Apple de lightning-ingang wegdoet, is dit niet enkel om technologische redenen.

Terwijl we dit schrijven zet de Europese Unie druk op Apple om te stoppen met het eigen laadsysteem (opens in new tab), welke de lightning-kabel vereist. Dit is niet omdat de EU een voorkeur voor USB-C (opens in new tab) heeft, maar omdat het mogelijk minder elektronisch afval veroorzaakt.

Alhoewel de maatregel van de EU niet verplicht is en Apple ''zorgen heeft geuit'' vermoeden we dat Apple zich aansluit binnen een of twee generaties. Geruchten wijzen op een USB-C-ingang die nog niet op de iPhone 14 verschijnt, maar wel op de iPhone 15 (opens in new tab).

Het is mogelijk dat Apple ons verrast en wel een USB-C-ingang op een enkel iPhone 14-model plaatst, bijvoorbeeld op de iPhone 14 Pro Max.

Wat Apple ook gaat doen: we slaan ons er wel doorheen.

We overleven het wel

We hebben de overstap van 30-pin naar lightning overleefd. We herinneren ons lichte paniek voor, tijdens en na de iPhone 5-lancering, maar zakte al snel weg.

Destijds hadden we oude kabels als we deze nog voor oudere apparaten wilden gebruiken, maar de nieuwe apparaten kregen de nieuwe kabels bijgeleverd. Ook leverde Apple natuurlijk een stekkerblok erbij, wat een gemis is in deze tijd.

De iPhone 5 was bovendien binnen enkele dagen na de lancering (opens in new tab) uitverkocht. Toentertijd vonden we wellicht de verandering wel prima.

In korte tijd verzamelden we net zoveel extra Lightning-kabels als de collectie 30-pin-kabels die we ooit hadden. Al snel ontdekten we dat alhoewel deze kabels lichter en gemakkelijker mee te nemen waren, ze nog steeds even kwetsbaar waren als de vorige versie.

Heb je ooit een Lightning-kabel ''turtle neck (opens in new tab)'' gezien? Dit is wanneer het omhulsel van de kabel loskomt en precies voor het einde van de kabel opbolt. Of misschien heb je weleens een kroon gezien die precies achter de 8-pin-uiteindes zat.

Deze kabels zijn dus niet bepaald items die we koste wat kost moeten houden.

De Lightning-kabel en poort (ja, die poort die zo vol komt te zitten met zooi dat je niet langer je iPhone kunt opladen totdat je deze uitmest) hebben hun beste tijd gehad.

Waar Logitech al in 2012 op anticipeerde, een draadloze toekomst, is niet beperkt gebleven tot enkel audio, back-up en gegevensoverdracht. De huidige (iPhone 13) en toekomstige iPhones bevatten draadloos opladen door middel van MagSafe (opens in new tab). Wellicht moeten we onszelf afvragen of een laadingang nog nodig is in de toekomst. Apple is overduidelijk (opens in new tab) al met die vraag bezig.

Dit is hoe dan ook top, dus wen er maar vast aan.