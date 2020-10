Halo 5: Guardians verschijnt niet snel op PC

Er zijn momenteel geen plannen om Halo 5: Guardians uit te brengen op PC. Tijdens een stream om de vijfde verjaardag van Halo 5 te vieren, wordt dit door community manager John Junyszek bevestigd (via Gamespot).

Junyszek vertelt daarnaast dat ze ook niet van plan zijn Halo 5 toe te voegen aan de Halo Master Chief Collection op PC of Xbox - iets wat ontwikkelaar 343 Industries al een aantal keer heeft vermeld.

Je kunt altijd nog Forge spelen

Hoewel Halo 5: Guardians dus (momenteel) niet beschikbaar is (en wordt) op PC, wijst de community manager erop dat Halo 5 in zekere zin al op PC te spelen is, namelijk in de vorm van Halo 5: Forge.

Halo 5: Forge is een gratis port van Halo 5: Guardians. Deze ondersteunt echter alleen Forge en Custom-games. De Campaign en Multiplayer zijn niet speelbaar. Het is dus niet echt de volledige Halo 5-ervaring, zoals je die wel krijgt bij Halo 5: Guardians.

Het is misschien niet echt goed nieuws voor PC-fans van Halo 5, maar de aankomende Halo Infinite zal wel speelbaar zijn op PC. Het is echter nog afwachten wanneer deze next-gen game precies verschijnt, buiten een release ergens in 2021.