'Ontwikkeling grote 2023-update voor Windows 11 al gestart'

De grote 2023-update voor Windows 11 is al in ontwikkeling bij Microsoft. Tenminste, dat horen we in het geruchtencircuit. Er zijn enkele verwijzingen gevonden naar de 23H2-versie van het besturingssysteem.

Dit is ontdekt door @XenoPanther op Twitter, die verwijzingen vond naar ‘CU23H2’ of ‘Copper’ 23H2 in serverversie 25075 van Windows. De huidige 22H2-update zit in de testfase en verschijnt later dit jaar. Deze update staat bekend onder de codenaam ‘Sun Valley 2’, maar is in het verleden ook ‘Nickel’ genoemd.

Nickel 22H2 is cool and all, but are you all ready for Copper 23H2? pic.twitter.com/OwtgOtaVdLMarch 20, 2022 See more

Dit is niet de enige hint naar de nieuwe update, vermeldt Neowin. Tijdens een stream van Microsoft voor het Windows Insider-programma stond er een verwijzing in beeld naar ‘SV3’ in een menu.

SV2 is een afkorting die Microsoft gebruikt voor Sun Valley 2, dus het is niet onredelijk om aan te nemen dat SV3 naar Sun Valley 3, ofwel Copper 23H2, verwijst.

Analyse: een vroeg begin aan de nieuwe versie

Zoals @XenoPanther duidelijk maakt, is dit de eerste verwijzing die is gevonden naar de grote update van 2023. Microsoft brengt elk jaar een grote upgrade uit voor zijn besturingssysteem en we wachten nog op die voor 2022, dus dit is waarschijnlijk ontzettend vroeg werk aan de 2023-versie.

Sun Valley 3 kan ook een codenaam zijn voor de volgende stap van Windows 11 en deze kan nog worden gewijzigd, dus het wil nog niet zo veel zeggen.

Windows 11 22H2 verschijnt mogelijk redelijk vroeg dit jaar, wellicht medio juli. Al zijn september of oktober (ongeveer een jaar na de oorspronkelijke release van Windows 11) ook opties. 23H2 lanceert waarschijnlijk een jaar daarna.