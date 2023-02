Google Pixel Fold krijgt grotere batterij dan Galaxy Z Fold 4

Geruchten rond Google's eerste vouwbare smartphone, de Google Pixel Fold, doen al jaren de ronde. Nu beginnen we eindelijk meer concrete details te zien over dit langverwachte toestel.

Volgens 9to5Google (opens in new tab) zal de Google Pixel Fold, die naar verwachting zal verschijnen tijdens de volgende I/O-ontwikkelaarsconferentie, zwaarder zijn dan zijn belangrijkste concurrent, de Samsung Galaxy Z Fold 4. De anonieme bron meldt dat Google's foldable kan worden beschouwd als een kleine tablet qua gewicht. Wij zetten dan vooral vraagtekens bij de draagbaarheid van die smartphone, aangezien je hem bij voorkeur gewoon in je broekzak wil bewaren.

De batterij zou de schuldige zijn voor het grotere formaat. De Google Pixel Fold zou een grotere batterij hebben dan de concurrentie van Samsung. Dat wijst ons in de richting van 4.500mAh of meer. Er zijn geen exacte details, hoewel bronnen wel zeggen dat de batterijcapaciteit onder de 5.000mAh zal blijven.

Tot nu toe hebben alle vouwbare telefoons voorrang gegeven aan dunne ontwerpen in plaats van een gigantische batterij. Google lijkt het omgekeerde te doen en juist wel in te zetten op batterijduur, wat helaas ten koste gaat van een lichtgewicht ontwerp.

Wat weten we verder al over de Google Pixel Fold?

Wat hebben we verder gehoord over de Google Pixel Fold? Een zogenaamd dimensionaal blanco referentiemodel van de telefoon is onlangs opgedoken. Dat geeft ons meer info over de mogelijke hardware en het design.

Om te beginnen, lijkt dit Google Pixel Fold-model een korter en breder scherm te hebben dan de Samsung Galaxy Z Fold 4. Het coverscherm zou 5,79 inch groot zijn en het binnenste (vouwbare) scherm 7,67 inch.

Een dummy unit van de Pixel Fold (Image credit: Dave2D)

Met slechts een dikte van 5,7 mm op het dunste punt ziet de telefoon er verrassend dun uit. Dat spreekt het gerucht over het hoge gewicht natuurlijk tegen. Misschien komt dat gewicht van de camera's achteraan, aangezien er ruimte lijkt te zijn voor drie lenzen. Tot slot zou er in het coverscherm een punch-hole selfiecamera zitten, maar geen selfiecamera in het binnenste scherm.