Google Pixel 5 teardown video toont hoe het draadloos opladen werkt, en meer

De Google's Pixel 5 is recent gelanceerd, en een nieuwe teardown video heeft onthuld hoe de smartphone draadloos opladen ondersteunt, samen met enkele andere belangrijke designelementen.

De demontagevideo video die werd gepost door het YouTube-kanaal PBKReviews toont hoe ze de Just Black-gekleurde Pixel 5 volledig uit elkaar halen, en we zien een grote uitholling in het midden van de aluminium behuizing van de smartphone, die daarmee de koeling toelaat die nodig is bij draadloos opladen.

Normaal gezien hebben smartphones die voornamelijk zijn opgebouwd uit metaal last van oververhitting bij draadloos opladen, maar deze uitholling zorgt ervoor dat de oplaadspoel zijn werk doen zonder het toestel te verhitten en beschadigen.

Ook al lijkt het ontwerp van de smartphone sterk op dat van voorgaande Pixel-modellen, de video toont enkele belangrijke verschillen, waaronder de locatie van de NFC-chip, de speakers onder het scherm, en hoe de display is bevestigd.

Bekijk hier de video:

Zoals we in de video kunnen zien, is het scherm veel strakker vastgemaakt dan op voorgaande modellen. Er zijn vijf clips die, samen met een kleefstof, het scherm goed aan de behuizing vast maken.

De video toont ook de vibratiemotor, luidsprekers onder het scherm en veel grafietfilm die de batterij en achterste camera bedekken.

Een stuk metaal in de vorm van een 'L' is met schroeven vastgemaakt om het moederbord te bedekken, dat op zijn beurt veel hoofdcomponenten bevat, samen met de voorwaartse camera die eenvoudig kan worden losgekoppeld en verwijderd (of vervangen als dat nodig blijkt).

Onder de batterij zit nog een laag grafietfilm, die de eerder genoemde uitholling in de behuizing bedekt. De spoel voor het draadloos opladen kan weg worden geschraapt en we zien dat er daaronder een plastic (of biohars) materiaal zit waar het op steunt.

Dit wordt niet in de video vermeld, maar PBKReviews deelde ook twee afbeeldingen in de videobeschrijving die dit beter in beeld brengen.