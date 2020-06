Google Pixel 4a release nóg een stap dichterbij

De Google Pixel 4a, de betaalbare versie van de Pixel 4, is echt al maandenlang in het nieuws te vinden. Sinds het begin van 2020 is de release naar verluidt al tal van keren uitgesteld. Een nieuw bericht wijst erop dat de lancering nu écht extreem dichtbij is.

Een tweet van Mishaal Rahman van XDA Developers suggereert dat de Pixel 4a inderdaad net door de keuring van het Amerikaanse FCC is gekomen. De data toont ogenschijnlijk niet echt nieuwe informatie over het toestel. Dat is ook lastig, aangezien vrijwel alles al op straat lag.

The Google Pixel 4a just hit the FCC, but still no signs of when it'll launch.https://t.co/UQMHk9Tz7r...at this point, I'm on board with Google releasing it alongside the Pixel 5 as the "Pixel 5a."H/T @Cstark_27June 25, 2020

Meer dan een week geleden (19 juni) was de Pixel 4a ook al gecertificeerd door het Bureau of Indian Standards (BIS), wat een vergelijkbare functie heeft als de FCC in de Verenigde Staten. De certificatie vond plaats op 10 juni, maar pas negen dagen later werd het nieuws opgepikt door de media.

De FCC-documentatie die beschikbaar is online toont geen foto's van de hardware, iets wat af en toe wel het geval is. De documentatie kent ook geen informatie over de releasedatum, waardoor we alleen kunnen speculeren dat de Pixel 4a dicht bij de lancering is, en dat juli wellicht dé maand is.

Wat we al weten

Eerder deze week had Franse retailer Ordimedia het apparaat op haar website geplaatst, met als releasedatum 7 juli. Verder zagen we in de lijst dat de Pixel 4a verschijnt in twee kleuren: Just Black en Blue.

De leak toonde ook details over de prijs van het toestel. De Pixel 4a stond in de webshop voor 509,56 euro inclusief btw. Uiteraard kan de officiële prijs in de Benelux verschillen. Dat kan te maken hebben met verschillende btw-tarieven en afwijkende importtarieven.

We gaan ervan uit dat we over een of anderhalve week meer weten over de mogelijke releasedatum van Google's midranger, aangezien de datum 7 juli niet uit de lucht komt vallen.