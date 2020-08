Google Pixel 4a 5G lek toont dubbele camera en koptelefoonpoort

Nieuwe renders van de Google Pixel 4a 5G geven ons nog een blik op de aankomende smartphone. Ze bevestigen ook de geruchten dat er een dubbele camera achteraan zal zitten.

De renders, afkomstig van de bekende leaker OnLeaks en 91Mobiles, tonen een apparaat dat niet veel verschilt van de Pixel 4a die begin augustus is uitgebracht: nog steeds een zwarte rechthoek achteraan met een punch-hole voor de selfiecamera in het display.

De grote verandering is de dubbele camera achteraan.

And, again, because so many of you asked me to share my own, this likely is your closest look yet at which I assume #Google will soon launch as the #Pixel4a5G.360° video + official looking 5K renders + dimensions on behalf of my Friends @91mobiles -> https://t.co/hOLrapKHX9 pic.twitter.com/tpmNQa6dpsAugust 23, 2020