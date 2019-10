Google Nest Mini en Nest Hub officieel beschikbaar in België

Vorige week werden enkele nieuwe Google-producten gelanceerd, waarvan we er slechts ééntje officieel te zien krijgen in België. De Google Nest Mini, de opvolger van de Google Home Mini smart speaker, is vanaf vandaag te bestellen in de Google Store en bij verschillende webshops voor €59.

De andere nieuwe producten krijgen we hier jammer genoeg niet te zien. Zowel de Google Pixel 4, Google Pixel 4 XL als de Google Nest Wifi zullen niet officieel beschikbaar zijn in België. Je kan de smartphones bijvoorbeeld wel makkelijk via importeurs zoals belsimpel bestellen of bij de Duitse versie van Amazon. In de Belgische Google Store staan ze daarentegen niet.

(Image credit: Future)

Een laatkomer

Google bracht niet alleen een nieuw product naar België, maar ook een bestaand product. De Google Nest Hub is vanaf vandaag ook beschikbaar. Die smart home hub werd gelanceerd op het Made by Google-event van vorig jaar, maar ging toen nog door het leven als de Google Home Hub. De Nest Hub was al beschikbaar en Nederland en kon je vanuit België makkelijk verkrijgen via Nederlandse webshops zoals bol.com en Coolblue.

Meerstemmig spraakassistentspektakel

Google Assistant mag ook van een kleine update genieten in de vorm van een extra stem. Tot op heden kon je de Nederlandse en Vlaamse Google Assistant alleen met een vrouwenstem laten spreken, terwijl je in het Engels keuze hebt uit verschillende mannen- en vrouwenstemmen.

Vanaf vandaag wordt er ook een mannelijke Nederlandse stem uitgerold, zo schrijft Android World. Zoals gewoonlijk zal niet elke smart speaker en smartphone die update tegelijk ontvangen. Op basis van vorige updates, verwachten we dat de mannelijke stem enkele weken zal nodig hebben om zich overal te vestigen.