Google Foto's verandert kiekjes in bewegende, cinematische afbeeldingen

Google Foto's brengt ons in de kerststemming dankzij een nieuwe familievriendelijke functie die binnenkort automatisch foto's verandert in bewegende, cinematische foto's.

De nieuwe aanwinst van Google Foto's wordt Memories genoemd. Het serveert jou zowel recente als oude hoogtepunten uit je fotocollectie. De functie zal volgens Google "in de komende maand" in de app verschijnen.

De functie voor filmische foto's werkt op alle afbeeldingen, zelfs op degenen zonder diepte-informatie die is verzameld door portretmodi. In plaats daarvan zegt Google dat zijn machine learning de diepte van een afbeelding zal voorspellen en een 3D-weergave van de scène zal produceren.

Het resultaat (zoals hieronder) is een effect dat eruitziet als een kruising tussen een pop-upboek en het dollyzoom-effect, hoewel het iets minder dramatisch en angstaanjagend is dan het beroemde voorbeeld van Jaws. In plaats daarvan bieden filmische foto's een soepel zoomeffect.

De opkomst van AI-fotobewerking

De functie is in navolging van de recente toevoeging van nieuwe collageontwerpen in Google Foto's, die automatisch lay-outs van je favoriete kiekjes maakt door algemene kleuren in de afbeeldingen te detecteren en deze in de achtergrondkleur en lettertypen te verwerken.

Hoewel AI-fotofuncties en -bewerking zeker handig zijn om periodieke herinneringen over leuke herinneringen of jubilea te krijgen, komt het niet zonder nadelen. AI-fotodiensten sturen je bijvoorbeeld nog steeds gevoelige 'op deze dag'-foto's van momenten waaraan je liever niet herinnerd wordt. Gelukkig bevat Google Foto's ook de mogelijkheid om specifieke mensen of tijdsperioden te verbergen, zodat je geen ongewenste herinneringen ontvangt.

De nieuwe AI-functies in Google Foto's maken ook deel uit van een bredere trend van geautomatiseerde fotobewerking. Deze verspreidt zich ook naar professionele fotobewerkers. De langverwachte Luminar AI, die functies bevat zoals de mogelijkheid om een andere lucht voor je foto's te kiezen, is zojuist beschikbaar geworden. Adobe heeft onlangs bijna griezelige nieuwe Photoshop-tools onthuld, waaronder filters waarmee je de gezichtsuitdrukking van een persoon of object kunt veranderen.

Of je nu een Google Foto's-fan of een professionele fotobewerker bent: dit is waarschijnlijk slechts een voorproefje van de AI-mogelijkheden die in 2021 zullen verschijnen.