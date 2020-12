Google Maps krijgt update voor lokale aanbevelingen

Je gebruikt Google Maps vaak om de snelste weg naar huis te vinden of om je een weg te banen door een nieuwe buurt, maar de zoekgigant hoopt dat het de manier waarop je de app gebruikt kan uitbreiden.

Er is een nieuwe functie beschikbaar in Google Maps: een 'community feed'. Het is vergelijkbaar met de nieuwsfeed op Facebook of Instagram. In dit geval is het echter ontworpen om jou te laten weten wat er in de omgeving gebeurt. De informatie wordt bijgedragen door de lokale bevolking.

Zo vind je er aanbevelingen van lokale plekken, recensies van Google's Local Guides en foto's van favoriete gerechten. Als je lokale bedrijven volgt op Maps, ontvang je voortaan rechtstreeks updates van deze bedrijven, zoals nieuwe afhaal- en bezorgopties.

Je vindt de nieuwe 'community feed' op het tabblad ‘Verkennen’ van Google Maps en kunt deze aanpassen naar je persoonlijke interesses. Als je een paar vegetarische restaurants volgt of jouw interesse in Italiaanse gerechten hebt aangegeven, laat Maps je meer van dit soort aanbevelingen zien.

De nieuwe functie hoef je echter niet alleen voor enkel de omgeving gebruiken. Als je op zoek bent naar iets nieuws, kun je jezelf over de kaart verplaatsen en bijgedragen informatie vinden voor vrijwel alle plekken ter wereld. Dat is tenminste wat Google van plan is met de functie.

Veel van deze informatie was op een of andere manier al beschikbaar op Google Maps, maar bepaalde aspecten werden de afgelopen maanden extra nuttig: bedrijven konden updates over hun nieuwe openingstijden posten of hun klanten inlichten dat ze voortaan online te bezoeken waren.

Maar deze informatie was alleen beschikbaar als je het specifieke bedrijfsprofiel had opgezocht. Nu kan het allemaal op één plaats worden weergegeven. In een verklaring op het Google-blog zei een woordvoerder van het bedrijf over het testen van de nieuwe functie: "we hebben gezien dat berichten van verkopers twee keer vaker worden gezien dan voordat de feed bestond".

De nieuwe functie wordt momenteel uitgerold naar alle telefoons met iOS of Android.