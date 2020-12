Google-storing legt Android smartphones plat

Een wereldwijde storing bij Google heeft vandaag (14 december) veel gebruikers getroffen. Het uitvallen van de diensten van Google zorgde ervoor dat de overgrote meerderheid van de applicaties van de Amerikaanse techreus onbruikbaar werd. Google Maps liep verloren, e-mails van Gmail kwamen terug naar de afzender en Google One was eerder Google Zero. Afhankelijk van waar je je bevindt, kunnen er nog steeds diensten niet toegankelijk zijn.

Het gedeelte dat mogelijk het hardst door deze storing werd geraakt, was de suite van Google-apps. Google maakt Android, het platform dat veel smartphonefabrikanten gebruiken. Daarnaast is het ook verantwoordelijk voor veel van de applicaties die daarop draaien, zoals Google Photo's, Google News en meer.

Sommige fabrikanten gebruiken hun eigen alternatieven voor deze apps, maar enkele, zoals Motorola, Nokia en Google zelf, gebruiken 'stock' Android, dat heel hard afhangt van deze apps. Zodra de storing zich voordeed, ondervonden veel gebruikers van deze smartphones dat belangrijke functies plotseling niet meer beschikbaar waren.

Helemaal lam?

De Stock Android-smartphones waren niet vastgelopen of uitgeschakeld en werkten verder prima, maar aangezien de apps van Google niet werkten, werden ze wel voor een groot deel onbruikbaar.

Stock Android maakt bijvoorbeeld gebruik van Google Photos als standaard galerij-app. Omdat deze dienst plat lag, had je geen zicht op de afbeeldingen die zich op jouw smartphone bevinden. Je kon natuurlijk nog steeds een alternatief programma downloaden of ernaar zoeken met je bestandsverkenner, maar de kans bestaat dat veel gebruikers zich daar niet mee bezighouden.

Een groter probleem was het feit dat de Contacten-app ook plat lag. Zo hadden gebruikers dus geen toegang tot hun contacten die ze in de cloud hadden opgeslagen. Natuurlijk is het 2020, dus veel mensen verkiezen sociale media boven het 'traditionele' bellen en sms'en, maar het verlies van deze contacten verstoorde dus ook het traditionele gebruik van de smartphone.

Dat zijn enkele van de grotere applicaties die onbruikbaar waren en belangrijke functies van smartphones verstoorden, maar dit waren zeker niet de enigen. Google News ging neer, dus je kon niet meer naar de zijkant van jouw beginpagina gaan om de belangrijkste verhalen te lezen. De storing bij Gmail verpeste je toegang tot je inbox en ook Podcasts was onbereikbaar.

Niet alle functies van Google waren gestopt: bij ons bleef de zoekfunctie werken en collega's bij TechRadar meldden dat Google Pay nog steeds operationeel was. Hoe dan ook, de storing gooide aardig wat roet in het eten.

(Image credit: Shutterstock)

Leren van onze fouten

Veel bedrijven zijn afhankelijk van de werking van de Google Suite om te kunnen functioneren. Deze storing zal zich zeker in hun productiviteit kenbaar hebben gemaakt. Een groot deel van de bevolking (72% als we de statistieken mogen geloven) over de hele wereld gebruikt Android. Ook al weten we niet wat het percentage is van deze groep dat met 'stock' Android werkt, voor veel mensen zal de onbruikbare smartphone als een dood gewicht hebben aangevoeld.

Deze storing bij Google schudt ons opnieuw wakker, om ons eraan te herinneren dat deze tech-ecosystemen toch iets delicaats kunnen zijn. Als we al onze eieren in één grote techmand leggen, dan zijn we al snel alles kwijt bij onderbrekingen.

Wat is nu de oplossing? We zouden de 'monopolistische praktijken van de techreuzen een halt toe kunnen roepen', maar dit soort onwaarschijnlijkheid zal met hoongelach worden onthaald.

Misschien wil het ons laten weten dat het verstandig is om je techproducten wat te mixen. Koop misschien een Android smartphone en een tablet van Apple, of vice versa. Haal een smart home-hub van Amazon Alexa in huis en gebruik software van Microsoft op je computer.

Omarm de sterke punten van de producten van alle bedrijven, in plaats van toe te geven aan tech tribalisme en het worden van een 'fanboy' van welk bedrijf dan ook. Hoe meer je investeert in een ecosysteem, des te meer je kwijt bent als alles faalt.