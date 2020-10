Google Docs introduceert dark mode voor iPhone

Of je lief wil zijn voor je ogen of de batterij van je telefoon, er zijn veel pluspunten van dark modes in apps. Google is zich bewust van de populariteit van de donkere omgevingen en rolt de optie geleidelijk uit binnen zijn diensten.

Eerder dit jaar werden gebruikers van G Suite al beloond op de komst van een donker thema. Op Android was dat voor Google Docs, Sheets en Slides. Nu zijn iOS-gebruikers aan de beurt.

In juli begon Google met de uitrol van een donker thema voor Google Docs, Sheets en Slides voor Android. De apps worden meegenomen in de dark mode optie in de systeeminstellingen van de telefoon, maar zijn ook apart van elkaar te configureren.

Volgens Google past het donkere thema "op intelligente wijze de interface en door gebruikers gegenereerde inhoud aan op een manier waarop de app bruikbaarder wordt in omgevingen met weinig licht en ook de batterijduur zal verlengen".

Betreed de duisternis

Zonder al te veel heisa brengt Google het donkere thema nu uit voor iOS. Net zoals op Android-toestellen is de donkere optie handmatig te activeren. Maar het zal ook automatisch worden aangezet als de dark mode van iOS zelf is ingesteld.

Om gebruik te maken van het donkere thema moet je ervoor zorgen dat de nieuwste versies van Google Docs, Sheets en Slides zijn geïnstalleerd. Het thema is handmatig in te stellen via 'Menu > Settings > Theme'.

Google deelt ook een tip om te zien hoe het document eruit ziet voor samenwerkers en kijkers die de light mode gebruiken. Je klikt hiervoor op het menu (via de drie cirkeltjes) en klikt op de 'view in light theme' optie.

