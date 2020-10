Google Assistant herkent liedjes die je neuriet

Heb je ooit een nummer willen opzoeken, waarvan je vergeten bent hoe het heet? Google Assistant heeft daar nu een oplossing voor. In de meest recente update van de spraakassistent kun je neuriën, waarna Google voor jou het nummer achterhaalt.

Je vraagt simpelweg aan de Google Assistant naar de naam van het nummer of klikt op het microfoonicoontje in de Google Search-widget. Vervolgens begin je met neuriën. Na tien tot vijftien seconden heeft Google (hopelijk) achterhaald welk nummer je bedoelt. Dit doet Google Assistant door middel van machine learning.

De slimme assistent geeft je vervolgens een selectie van potentiële nummers. Ook als je het nummer niet perfect neuriet, zou er een goede kans moeten zijn dat een van deze opties de juist is.

Het werkt echt

In de korte tijd waarin we de functie getest hebben, lijkt deze goed te werken. De Google Assistant wist Modern Love van David Bowie, Blue (Da Ba Dee) van Eiffel 65 en Happy Birthday met succes te herkennen. Bij Losing My Religion van R.E.M. was dit niet het geval, maar misschien zegt dit meer over onze neurie-capaciteiten.

De Google Assistant is nu ook in staat om zang en gefluit te herkennen. Als je dus niet zo goed kunt neuriën, is een van deze opties wellicht een goed alternatief om achter de titel (of artiest) van een nummer te komen. De functie werkt zowel op Android als iOS. Echter ondersteunt de Android-versie meer dan twintig talen, waar die van iOS enkel Engels kan herkennen.

iOS-gebruikers beschikken ook over een soortgelijke tool via Siri. Google's functie zou hier een antwoord op kunnen zijn.

De nieuwe functie is een van de vele aankondigingen van Google. De techgigant zegt namelijk ook dat de functie voor live informatie over drukte in Google Maps wordt uitgebreid.

Ook lanceert het bedrijf een nieuw algoritme om foutieve spelling beter te begrijpen. Daarnaast brengt Google verbeteringen naar de winkeltools in Google Lens. Maar als je slechts de namen van twintig nummers kunt onthouden, is de neuriefunctie in de Google Assistant waarschijnlijk het hoogtepunt.