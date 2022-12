God of War serie krijgt groen licht bij Amazon

De action-adventure videogame-reeks God of War krijgt een serie op Prime Video van de makers van The Expanse en Uncharted.

Volgens The Hollywood Reporter (opens in new tab) zal de live-action serie gebaseerd zijn op de gebeurtenissen uit de succesvolle God of War (2018) . Rafe Judkins ( The Wheel of Time , Uncharted) wordt de showrunner en hij wordt door Mark Fergus en Hawk Ostby (The Expanse) geholpen bij het schrijven en produceren van de serie voor Prime Video . Ook Playstation Studios helpt bij het produceren van deze serie.

“God of War is een aangrijpende, karakter-gedreven franchise, waarvan wij denken dat het onze wereldwijde klanten zal vastgrijpen met zowel de uitgebreide en meeslepende werelden als de boeiende verhaallijnen," zei Vernon Sanders, het hoofd van de wereldwijde televisie-afdeling van Amazon Studios. Hij zei ook dat Amazon Studios het een eer vindt om de God of War-mythologie samen met Sony Pictures Television, PlayStation Productions en Santa Monica Studio groots aan te gaan pakken. Laten we hopen dat dit een van de beste Prime Video-series ooit wordt.

Steeds meer game-adaptaties

(Image credit: SIE Santa Monica Studio)

Er is verder nog weinig bekend over de God of War tv-adaptatie, maar we weten dus wel dat de serie het plot van de hit uit 2018 gaat volgen. In dat verhaal ging Kratos met zijn zoon Atreus op avontuur om de as van zijn overleden vrouw uit te strooien op de hoogste bergtop in de Nine Realms.

De eerste God of War kwam uit in 2005 en inmiddels zijn er in totaal vijf delen (zonder spin-offs en handheld-games mee te rekenen). God of War (2018) is de vierde game van de franchise, maar met dit spel pakte ontwikkelaar Sony Santa Monica het wat anders aan dan voorheen. Zo werd er gewisseld van de traditionele Griekse mythologie naar de Noorse mythologie als de setting voor het verhaal. Het is nog onduidelijk of Amazon's God of War-serie ook inspiratie gaat halen uit het verhaal van het vervolg, God of War Ragnarök , dat zich drie jaar na God of War (2018) afspeelt en eerder dit jaar werd uitgebracht.

Deze God of War-serie van Amazon is niet de enige PlayStation-serie die momenteel wordt ontwikkeld. Zo krijgt Naughty Dog’s The Last of Us ook een live-action tv-adaptatie . Deze komt op 15 januari 2023 uit op HBO Max . Tegelijkertijd zijn er ook al live-action series aangekondigd voor Ghost of Tsushima, Horizon, and Gran Turismo. Amazon Studios is ook aan het werken aan een live-action Fallout-serie voor zijn eigen streamingdienst en Ella Purnell uit Arcane en Yellowjackets krijgt daarin een rol.

Er is nog geen releasedatum bekend voor Amazon's God of War, laat staan een onthulling van de castleden. Welke richting de serie ook op gaat, er zijn genoeg andere adaptaties om hem gezelschap te houden.