Gerucht: Samsung Galaxy S11 Plus krijgt 5000mAh batterij en 108MP camera

The Samsung Galaxy S11 Plus could have a much bigger battery than the S10 Plus, above

We hebben meerdere keren gehoord dat de Samsung Galaxy S11 Plus zowel een 5000 mAh accu als een 108-megapixellens krijgt, en deze geruchten willen maar niet verstommen. We kunnen er onderhand dus vanuit gaan dat deze informatie op waarheid is gebaseerd. Nieuwe gelekte info vertelt ons meer over deze componenten.

Als eerste nemen we de 108-megapixellens onder de loep. Volgens @UniverseIce (een betrouwbare bron) schiet de lens standaard 12-megapixelfoto's. De technologie is vergelijkbaar met andere recent uitgebrachte toestellen. Denk aan de Motorola One Zoom. Deze telefoon schiet foto's met een 48-megapixelcamera, maar het eindresultaat is standaard een 12-megapixelfoto.

Er worden in het geval van de One Zoom vier subpixels gecombineerd, om op deze manier meer licht in een pixel te krijgen en dus een beter eindresultaat. De leaker voegt eraan toe dat de pixelgrootte 2,4 micrometer zal zijn, wat veel groter is dan de 1,4 micrometer pixelgrootte in de primaire sensor van de Galaxy S10 Plus.

Het is op dit moment nog niet duidelijk of de 108-megapixellens je ook in staat stelt om écht 108-megapixelfoto's te maken. Dat is immers een optie bij onder meer de One Zoom, maar ook de goedkopere Nokia 7.2.

Hogere capaciteit, gelijke grootte

De 5000 mAh grote accu lijkt er eveneens echt aan te komen. Volgens The Elec wordt de batterij gemaakt door LG Chem.

De grotere capaciteit betekent niet per se dat de grootte van de batterij zelf veel groter hoeft te worden. De beveiligingsmodule is volgens de bron 57 procent smaller dan in een reguliere smartphone.

Uiteraard is nog niets van dit alles officieel bevestigd, en het duurt ook nog wel even voordat dat het geval is; de lancering vindt doorgaans medio februari plaats, en dat zal in 2020 waarschijnlijk niet anders zijn.