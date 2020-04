Gerucht: de Samsung Galaxy Tab S7 komt eraan, met een feature die ontbreekt op de iPad Pro 2020

Samsung lanceerde onlangs een budget tablet in de vorm van de Galaxy Tab S6 Lite, maar het lijkt erop dat er een top versie onderweg is nu een gerucht de ronde doet dat de releasedatum van de mogelijke Samsung Galaxy Tab S7 is onthuld, samen met een aantal belangrijke functies van de tablet.

Deze informatie is afkomstig van GalaxyClub, een Samsung nieuwspagina, die niet met regelmaat maar wel vaak accurate informatie aanbiedt over aankomende producten.

De Samsung Galaxy Tab S7 zou in augustus 2020 gelanceerd worden, mogelijk met de Galaxy Note 20 en de Galaxy Fold 2 die ook rond die tijd worden verwacht. Echter denkt GalaxyClub dat de lancering wordt gespreid.

GalaxyClub praat ook over eerdere geruchten dat de Galaxy Tab S7 de naam Tab S20 zou krijgen om te matchen met de Galaxy S20 smartphones, maar volgens de website gebruiken mensen die voor Samsung werken nog steeds de 'S7' naam.

We voegen dat toe, omdat Samsung recent nog een variant van de Tab S6 heeft gelanceerd, ze vinden het blijkbaar prima dat mensen hun tablets associëren met een ander nummeringssysteem dan hun smartphones.

Samsung Galaxy Tab S7 details

Laten we nu ingaan op de productdetails. Het lijkt erop dat de Samsung Galaxy Tab S7 wordt geleverd met 5G compatibiliteit, niet alleen in Korea zoals de Samsung Galaxy Tab S6 maar in veel verschillende delen van de wereld.

Dit zou de tablet extra functionaliteit geven die de iPad Pro 2020 van Apple mist, hoewel dat genoeg handzame productiviteitsfuncties heeft zal zijn optionele LTE verbinding niet dezelfde snelheid bieden of betrouwbaarheid als de 5G verbinding dit zou doen.

Het lijkt erop dat Samsung zijn tablet op een andere manier verbetert om de strijd aan te gaan met Apple, namelijk in formaat. De Tab S6 heeft een 10.5-inch display, en de Galaxy Tab S7 zou in 11-inch en 12.4-inch opties beschikbaar worden, groot genoeg om te concurreren met de iPad Pro en zijn 11-inch en 12.9-inch versies voor mensen die grote schermen willen hebben.

En, dit komt niet als een verrassing, het lijkt erop dat de Samsung Galaxy Tab S7 wordt geleverd met een S Pen stylus. Dit was het geval voor veel Samsung tablets uit het verleden, en daar werd ook vanuit gegaan met de S7, maar het is goed om dit bevestigd te hebben.

Dat is een hoop informatie over Samsung's aankomende tablet, maar er is genoeg wat we nog niet weten. Hoewel er over tablets minder bekend wordt gemaakt dan over smartphones, krijgen we zo nu en dan wel wat informatie, dus we houden je op de hoogte over al het nieuws en de gelekte info rondom de Samsung Galaxy Tab S7 tot zijn verwachte lancering in augustus.