Gelekte beelden tonen scherm en kleuren Fitbit Charge 5

Amper drie weken geleden vingen we een eerste glimp op van wat de Fitbit Charge 5 zou kunnen zijn. Nu zijn er nieuwe renders gelekt, die ons een beter beeld geven van hoe de nieuwe wearable er straks gaat uitzien. Daarbij valt het full color-scherm op.

Het was de notoire lekker Evan Blass die de beelden de wereld instuurde. Doorgaans is hij een betrouwbare bron als het aankomt op gelekte info. Het lijkt er dus sterk op dat we ons aan een groot, helder display mogen verwachten. Voor de strap van de Fitbit Charge 5 krijgen we straks de keuze uit minstens drie kleuren.

De nieuwe beelden zijn een stuk duidelijker dan die van het vorige lek. Uit de conceptbeelden blijkt alvast dat het wel degelijk om dezelfde apparaten gaat. Het nieuwe design verschilt niet heel erg van dat van de Fitbit Charge 4. De vormgeving werd alvast een beetje verfijnd.

Gepland voor oktober

De Charge 4 zag het levenslicht in april 2020, maar het lijkt erop dat Fitbit 18 maanden later al een opvolger gaat lanceren. Onlangs werd oktober al vermeld als mogelijke releasedatum. En dat is ook de maand die we nu te zien krijgen op het kleurenscherm.

Als we er vanuit gaan dat de beelden rechtstreeks uit het marketingmateriaal van Fitbit geplukt zijn, kan 23 oktober wel eens een belangrijke dag gaan worden, ook al is dat een zaterdag. Naast de tijd en datum, toont het scherm ook de hartslag van de gebruiker.

Verder valt er naast mogelijke nieuwe kleuren voor de straps en de upgrade naar een volwaardig kleurenscherm weinig af te leiden uit de gelekte renders. Het ziet er alvast naar uit dat de straps weer verwisselbaar zullen zijn. De kans is groot dat er de komende weken nog meer details zullen uitlekken.

Analyse: Google en Fitbit moeten elkaar nog beter leren kennen

De Fitbit Sense. (Image credit: Orage / Ida Blix)

Googles overname van Fitbit (kostprijs: 2,1 miljard dollar) dateert van november 2019. Toch kreeg het publiek nog niet al te veel te zien op vlak van samenwerking. In de Google Store werden Fitbits te koop aangeboden, maar dat was het zowat.

De nieuwe strategie van Google houdt wel steek. Nu de Apple Watch het marktsegment blijft domineren, kan Google maar beter zoveel mogelijk ervaring opdoen om zijn marktaandeel te verbeteren. De techreus deed alvast een eerste belangrijke stap met zijn nieuwe Wear OS.

Maar als het gaat over daadwerkelijke nieuwigheden op vlak van design of een betere integratie met Google Fit, bleven we wat op onze honger zitten. Mogelijk komt daar verandering in met de komst van de Fitbit Charge 5. Hoewel de wearable nog altijd erg lijkt op zijn voorvangers, kan de software voor verrassingen zorgen.

In de tussentijd kunnen we uitkijken naar de komst van de langverwachte Google Pixel Watch. Dat nieuwe smartwatch moet straks hand-in-hand gaan met de gelijknamige Google-telefoons. Fitbit heeft ook verschillende smartwatches in zijn gamma. Het wordt afwachten welke wearables in de toekomstplannen passen.

Via 9to5Google