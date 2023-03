Garmin onthult Forerunner 265 en 965 met vernieuwd AMOLED-scherm

De Garmin Forerunner 965 en 265 zijn vandaag (2 maart) door Garmin onthuld. Beide modellen hebben een nieuw AMOLED full-color touchscreen en een vernieuwde start/stopknop rechtsboven.

De meeste Garmin horloges hebben een memory-in-pixel, of MIP, display in plaats van een AMOLED-scherm. Zowel de Samsung Galaxy Watch 5 en Apple Watch 8 gebruiken AMOLED-schermen, waardoor deze update Forerunner-serie eindelijk op gelijke hoogte brengt.

De Garmin Forerunner 965 is ook iets groter dan zijn voorganger, de Garmin Forerunner 955, met een kast van 47 mm en een 454 x 454 px scherm van 1,4 inch tegenover het 1,3-inch display van vorig jaar. Het grotere formaat van de 965 betekent ook een herontworpen horlogekast en titanium bezel. De start/stopknop rechtsboven is nu groter met het toepasselijke label 'run'.

De Forerunner 965 heeft een batterijduur tot 31 uur in GPS-modus en tot 23 dagen in smartwatchmodus. Naast de standaardkleuren zwart en wit is er ook een gele versie.

De Garmin Forerunner 265 heeft ook die opnieuw ontworpen 'run'-knop, het prachtige AMOLED-touchscreen (de 255 had alleen knoppen) en bevat Garmin's Training Readiness score, die niet beschikbaar was op de 255.

De Training Readiness score verscheen vorig jaar op de Garmin Forerunner 955. Dit is een bijgewerkte versie van Garmin's Body Battery, die rekening houdt met je recente trainingen, slaapscore en rusttijd om te bepalen hoe intensief je volgende sessie moet zijn. Een Training Readiness score van 55, of 'Matig', betekent dat je waarschijnlijk klaar bent voor lichte tot zware inspanning, terwijl een score van 30, of 'laag', betekent dat je een rustdag moet nemen.

De Garmin Forerunner 265 is beschikbaar in twee maten, de 46mm (Forerunner 265) en de kleinere 42mm (Forerunner 265S). De 265s heeft een batterijduur tot 24 uur in GPS-modus en tot 15 dagen in smartwatchmodus, terwijl de grotere 265 tot 20 uur batterijduur biedt in GPS-modus en tot 13 dagen in smartwatchmodus.

De Garmin Forerunner 965 krijgt tot slot een adviesprijs van 649,99 euro en de Forerunner 265 kost 499,99 euro.

Swipe to scroll horizontally Garmin Forerunner 965 and 265 specs Onderdeel Garmin Forerunner 965 Garmin Forerunner 265 Garmin Forerunner 265S Prijs 649,99 euro 499,99 euro 499,99 euro Afmetingen 47,2 x 47,2 x 13,2 (mm) 46,1 x 46,1 x 12,9 (mm) 41,7 x 41,7 x 12,9 (mm) Weight 53 g 47g 39g Kast Titanium Titanium Titanium Display 454 x 454 px AMOLED, Corning Gorilla Glass 416 x 416 px AMOLED, Corning Gorilla Glass 360 x 360 px AMOLED, Corning Gorilla Glass GPS GPS, GLONASS, GALILEO, SATIQ GPS, GLONASS, GALILEO, SATIQ GPS, GLONASS, GALILEO, SATIQ Batterij 23 dagen (31 uur GPS) 15 dagen (25 uur GPS) 13 dagen (20 uur GPS) Connectiviteit Bluetooth, ANT+, Wi-Fi Bluetooth, ANT+, Wi-Fi Bluetooth, ANT+, Wi-Fi Waterbestendig Ja, 5ATM Ja, 5ATM Ja, 5ATM

Behalve de schermen en de bovengenoemde functies is er verder weinig veranderd aan de horloges tegenover de vorige generatie Forerunners, die in juni 2022 verschenen. Ze hebben dezelfde chipsets, satellietverbindingen, meldings- en trainingsfuncties als de 955 en 255. Er zat drie jaar tussen de release van de '45 en '55 Forerunners, dus deze iteratieve updates minder dan een jaar na de release van de 955 en 255 zijn een verrassende zet van Garmin.

De Epix-serie is in wezen de Garmin Fenix-serie met hetzelfde prachtige AMOLED-scherm. Het is bijgevolg niet de eerste dat Garmin gewoon een nieuw scherm op een oud horloge plaatst en besluit dat dat wel genoeg vernieuwing is.

Het feit dat Garmin twee nieuwe modellen in de Forerunner-serie heeft uitgebracht, slechts enkele maanden na hun voorgangers, is een interessante zet. Weinig gebruikers hadden een probleem met de tragere lanceringen van Garmin. Als er na een paar jaar een nieuw horloge kwam, was het wel een grondige update. Het feit dat Garmin nu voor een snelle, kleine update gaat, past helemaal niet in dit plaatje.

De Garmin Forerunner 955 Solar was onze keuze voor horloge van het jaar 2022, zelfs met het oude MIP-scherm. Hoewel we enthousiast zijn over het AMOLED-scherm, zien we geen reden om te upgraden als je de Forerunner 955 of 255 hebt.