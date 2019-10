Fortnite Chapter 2 is nu beschikbaar, maar je moet het wel eerst downloaden

Fortnite Chapter 2 is begonnen! Het volgende hoofdstuk van de Fortnite battle royale kan nu gedownload worden op pc, consoles en mobile. Hiermee komt er een einde aan de tweedaagse stilte waarbij miljoenen spelers noodgedwongen in een zwart gat staarden.

Om de game te downloaden op iOS of Android, heb je de APK launcher van de Epic Games website nodig. Fornite Chapter 2 voor mobile is 5,27GB groot, terwijl consoles een bestand van 13GB voorgeschoteld krijgen en pc's een bestand van 14,9GB.

Als je meteen wil zien wat er gaande is, kan je een kijkje nemen op het Twitch-kanaal van DrLupo waar een playtest gestreamd wordt van het vernieuwde Fortnite Chapter Two op een gloednieuwe map. Het ziet ernaar uit dat Fortnite Chapter 2 een flinke visuele upgrade heeft gehad. Daardoor voelt het bijna aan als een volledig nieuwe game.

Wat is er allemaal aan de hand?

Epic heeft een geschiedenis wat betreft populaire streamers toegang geven tot bepaalde nieuwigheden voor het grote publiek ze ontvangt.

Dr Lupo is momenteel de enige streamer die je kan zien in de livestream, hoewel Twitch toont dat hij met enkele andere streamers aan het spelen is: "DrLupo is Squad Streaming with CouRageJD, SypherPK, JordanFisher".

Als je niet helemaal mee bent met het Fortnite-nieuws, dan moet je eigenlijk alleen weten dat een zwart gat het oude Fortnite eiland heeft opgeblazen en dat de servers voor twee dagen plat lagen.

Op de stream kan je nu de nieuwe kaart zien, waar aanzienlijk meer water aanwezig is in de vorm van stranden, rivieren en meren. Je kan nu bovendien ook zwemmen in dat water!

Hou dit artikel tot slot in de gaten voor meer updates over Fortnite Chapter 2!