Formula 1: Drive to Survive seizoen 4 heeft trailer en releasedatum

Netflix heeft de releasedatum bevestigd voor het vierde seizoen van de populaire documentaireserie Formula 1: Drive to Survive. Ook heeft de streamingdienst de eerste trailer naar buiten gebracht.

Drive to Survive bestaat ieder seizoen uit tien afleveringen. De serie komt voort uit een samenwerking tussen Netflix en de Formule 1 zelf. De reeks neemt je mee achter de schermen van de wereldkampioenschappen, met exclusieve toegang tot de coureurs en alle belangrijke personen binnen de autosport.

De aankondiging van Netflix komt op een goed moment, aangezien het Formule 1-seizoen op het punt van starten staat. Wil je de races live volgen? Wij leggen je graag uit hoe je dat doet.

Wanneer verschijnt Formula 1: Drive to Survive seizoen 4?

Netflix heeft aangekondigd dat de F1-documentaireserie op 11 maart naar de streamingdienst komt. Op die dag zijn meteen alle tien de afleveringen te zien.

Negen dagen later zal het nieuwe Formule 1-seizoen aftrappen. De eerste race is op 20 maart in Bahrain.

F1: DRIVE TO SURVIVE returns, 11 March. 🏁🏁🏁 pic.twitter.com/Qe6zN1DOyZFebruary 16, 2022 See more

Is er een trailer voor Formula 1: Drive to Survive seizoen 4?

Netflix heeft de eerste trailer voor Formula 1: Drive to Survive seizoen 4 naar buiten gebracht, maar de trailer laat niet echt zien wat je van het seizoen kunt verwachten. Het is eerder een mix van racebeelden en beelden van achter de schermen. De trailer is hieronder te zien:

Wat kun je verwachten van Formula 1: Drive to Survive?

Seizoen 4 van Formula 1: Drive to Survive documenteert de hoogte- en dieptepunten van het F1-wereldkampioenschap uit 2021. Het zal ongetwijfeld gaan over het spannende titelgevecht tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton.

In Abu Dhabi won Verstappen uiteindelijk het kampioenschap door Hamilton in de laatste ronde in te halen na verschillende problemen met de procedures.