Foldable iPad lanceert misschien begin 2024 volgens Apple analist

Een foldable iPad met een kickstand van carbon fiber wordt schijnbaar momenteel ontwikkeld en dit product kan begin 2024 gelanceerd worden.

Deze informatie komt vanuit de bekende Apple-leaker Ming-Chi Kuo via een Twitter-thread (opens in new tab). Er staat verder niet heel veel informatie in de korte thread, maar wat er dus wel in staat, geeft een interessante blik op Apple's plannen voor 2023. Volgens Kuo gaat de Chinese fabrikant Anjie Technology de carbon fiber kickstand voor het nieuwe apparaat produceren. Naar verwachting zal deze fabrikant veel voordeel hebben van de "groeiende trend van foldable apparaten met een kickstand."

Verder zegt Kuo dat deze aankomende iPad ongeveer gelijktijdig met een vernieuwde iPad Mini wordt gelanceerd. Dit zorgt er helaas wel voor dat er in de tussentijd niet veel nieuws wordt uitgebracht voor de consument. Kuo zegt dat het mogelijk is dat "er misschien geen nieuwe iPads uitkomen in de komende [negen tot twaalf] maanden", omdat Apple zich aan het focussen is op die aankomende apparaten. Hij voorspelt dan ook dat er minder iPads worden verzonden in 2023. Het zou kunnen gaan om een daling van 10 tot 15 procent vergeleken met vorig jaar.

De NPD Group, een marktonderzoeksbedrijf, stelt dat de verkoop van technologie in de VS (opens in new tab) naar verwachting 2022 met acht procent minder heeft afgesloten dan het jaar daarvoor. Dat aantal zou dit jaar nog eens met vijf procent kunnen dalen. Consumenten zullen waarschijnlijk nog minder gaan uitgeven, dus Apple lijkt zich klaar te maken voor een moeizaam 2023. Hoewel de nabije toekomst er dus niet geweldig uitziet, zegt Kuo dat hij verwacht dat de foldable iPad en het nieuwe iPad Mini-model de verkoopcijfers van Apple weer een boost zullen geven en Apple's productlijn kunnen versterken.

Bekende geruchten

Er gaan de laatste jaren al vaker geruchten de ronde over Apple-foldables. In 2021 (opens in new tab) zei Kuo bijvoorbeeld ook al dat er dit jaar een foldable iPhone met een scherm van acht inch gaat uitkomen. Dit zal waarschijnlijk echter toch nog niet gebeuren vanwege "problemen met de essentiële technologie en met de massaproductie". Op zijn vroegst zal deze “ iPhone Flip ”, zoals hij soms genoemd wordt, ergens in 2025 worden gelanceerd met een erg hoog prijskaartje. Zo wijst één leak op een schokkende prijs van 2.500 dollar.

Tussen een foldable iPad en een foldable iPhone lijkt een foldable iPad volgens het onderzoeksbureau CSS Insights waarschijnlijker. Dat komt omdat een foldable smartphone erg duur zal worden en naar verwachting ook tegen veel technische problemen aan zal lopen. De technologie moet met een bepaald apparaat getest worden en een iPad is minder "high-profile dan een iPhone." Samsung maakt dit gerucht nog geloofwaardiger , omdat het bedrijf ook voorspelt dat Apple volgend jaar zijn eerste foldable zal uitbrengen. Net als CCS Insights, verwacht ook deze Android-gigant dat het zal gaan om een soort tablet.

Het lijkt er dus op dat een foldable van Apple onvermijdelijk is. Verwacht alleen niet dat er dit jaar een foldable iPad of een iPhone Flip zal verschijnen op het WWDC23-evenement. Voor nu houdt het bedrijf zijn plannen nog even geheim.

Als je interesse hebt in een foldable smartphone, dan kom je momenteel automatisch bij Android-smartphones terecht. Bekijk vooral onze lijst van de beste foldable smartphones van 2023 om te zien wat momenteel de beste keuzes zijn.