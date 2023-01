Apple zou iPad Pro met OLED-scherm in 2024 lanceren

We horen al enkele jaren dat Apple erover denkt om de iPad Pro uit te rusten met OLED-schermen. Een nieuw bericht uit de supply chain wijst erop dat we deze OLED iPad Pro's voor het eerst zullen zien in 2024.

Deze info komt van ET News (opens in new tab) in Zuid-Korea (via MacRumors (opens in new tab)) dat beweert dat deze iPad Pro met OLED-scherm momenteel in ontwikkeling is. De beeldschermafdelingen van Samsung en LG zouden daarnaast de panelen aanleveren.

De huidige iPad Pro's hebben nog mini-LED LCD-schermen, wat zowel voor- als nadelen heeft. Op vlak van helderheid wint LCD het meestal van OLED, maar op vlak van kleurenweergave contrast is OLED de duidelijke winnaar.

Dezelfde groottes

Volgens het bericht zullen de schermformaten van 11 inch en 12,9 inch hetzelfde blijven na de overstap. Qua design lijkt er daarom weinig te veranderen.

Apple gebruikt al enkele jaren OLED-technologie voor zijn iPhones, maar die schermen zijn weliswaar duurder. Een groter scherm maken kost sowieso meer, dus we verwachten alvast dat de iPad Pro van 2024 duurder zal zijn.

Eerdere lekken wezen al op een nieuwe iPad Pro in 2024 en dat zien we hier opnieuw. Hetzelfde bericht vermeldt tot slot dat MacBooks eveneens OLED-schermen zullen krijgen, hoewel dat pas in 2026 zou gebeuren.

Ruimte voor verbetering

Apple heeft vorig jaar zijn premium tablets vernieuwd en in onze iPad Pro review gaven we hem een bijna perfecte score. Het is een indrukwekkend stukje technologie en het is moeilijk om verbeterpunten te vinden.

Elke keer dat we een nieuwe iPad krijgen, verwachten we betere prestaties. Maar intussen is een iPad Pro zodanig sterk dat de meeste gebruikers al die kracht niet nodig hebben.

Ook worden er regelmatig software-updates uitgerold, zoals Stage Manger in iPadOS 16.1. Deze updates gebeuren weliswaar op alle recente iPads, waardoor je niet per se de allernieuwste moet hebben om de meest recente software te gebruiken.

Als Apple de overstap naar OLED zal maken, dan verdwijnt wellicht het allerlaatste verbeterpunt van deze tablets. We verwachten dat de iPad Pro als eerste dit soort scherm zal hebben en dat de andere iPads op termijn ook de overstap zullen maken.