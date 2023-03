Fitbit verwijdert paywall voor belangrijke Premium features

Fitbit heeft aangekondigd dat het een deel van de gegevens achter de paywall van het Fitbit Premium-abonnement, gratis gaat maken voor alle gebruikers. Dit omvat historische gegevens zoals metingen van je hartslag in rust, huidtemperatuur en meer van de afgelopen 90 dagen. Op die manier hoef je geen extra geld te betalen om de meest essentiële data over je gezondheid te raadplegen.

De gegevens zijn allemaal beschikbaar in het Health Metrics dashboard van Fitbit en omvatten ademhalingsfrequentie (aantal ademhalingen per minuut), huidtemperatuurmetingen (deze worden genomen terwijl je slaapt om ervoor te zorgen dat je Daily Readiness score nauwkeuriger is), hartslagvariabiliteit (de tijd tussen hartslagen, en hoe deze varieert), zuurstofsaturatie (SpO2) en je hartslag in rust. Je kunt al deze gegevens zien voor de laatste 90 dagen dat je je Fitbit hebt gedragen.

Voorheen moesten zelfs gebruikers van de beste Fitbits zich abonneren op Fitbit Premium om deze gegevens te zien, terwijl gebruikers van de beste Apple Watches, Samsung Galaxy Watches en Garmin-horloges gratis toegang hadden tot gelijkaardige gegevens. Deze stap brengt Fitbit meer in lijn met zijn concurrenten en is goed nieuws voor nieuwe gebruikers.

Mensen die al betalen voor Fitbit Premium hebben echter net een extra reden gekregen om de dienst op te zeggen. Aangezien Fitbit deze gegevens voor iedereen beschikbaar heeft gemaakt, is de reeks exclusieve functies die een Premium-abonnement je kleiner geworden. De prijs blijft daarentegen wel hetzelfde. We verwachten daarom dat bepaalde Fitbit Premium-abonnees hun lidmaatschap zullen opzeggen de komende tijd.

Zonder Premium abonnement is de Fitbit app nog steeds perfect bruikbaar, met onder meer gedetailleerde trainingsinformatie, stappenteller, verbrande calorieën, slaapanalyse (licht, diep en REM) en een bijbehorende slaapscore. Het Premium-abonnement gaat dieper en voegt je slaap- en trainingsgeschiedenis samen in een Daily Readiness Score. Je krijgt daarnaast toegang tot meditatieoefeningen, trainingsvideo's, recepten, een maandelijks welzijnsrapport en meer gedetailleerde grafieken van je gegevens van de voorbije 90 dagen.

(Image credit: Future)

Mosterd na de maaltijd?

Het is geen geheim dat Fitbit geen topjaar achter de rug heeft. Google wilde Fitbit graag overnemen en de beste onderdelen van het platform integreren in zijn Pixel Watch, maar lijkt niet te weten wat het met de rest van de Fitbits moet doen. Het verandert en verwijdert met terugwerkende kracht functies zoals offline muziek, Group Challenges en meer. De lancering van de nieuwe, dure en functiearme Fitbit-horloges in september 2022 ging dan ook niet van een leien dakje.

Deze laatste aankondiging is het eerste positieve nieuws dat we sinds lange tijd hebben gezien, omdat Fitbit daadwerkelijk functies toevoegt in plaats van ze te verwijderen. Mensen die geen abonnement hebben op Fitbit Premium, hebben nu meer redenen om bij Fitbit te blijven in plaats van over te stappen naar een concurrent.

Tot slot zijn nieuwkomers over het algemeen geneigd om een apparaat te pakken met meer gratis features, terwijl de bestaande gebruikers zonder Premium blij zullen zijn met de kans om hun laatste 90 dagen aan gegevens te raadplegen.