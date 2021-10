Fitbit Luxe leent twee features van de Charge 5

De Fitbit Luxe, naar onze mening de beste Fitbit van dit moment, krijgt de beschikking over twee interessante nieuwe features: een always-on display en de mogelijkheid om het zuurstofgehalte van het bloed te zien in de gezondheidsstatistieken van de Fitbit-app. Beide functies worden toegevoegd aan de hand van firmware-update 1.151.16.

Wanneer je de update eenmaal binnen hebt, is de data van het zuurstofgehalte van je bloed zichtbaar in de Fitbit-app. Houd er echter rekening mee dat, in tegenstelling tot fitness trackers, de Fitbit Luxe alleen het gehalte meet wanneer je slaapt; je kunt deze data niet overdag snel laten meten.

Wil je gebruikmaken van de functie? Gebruik de Luxe dan een volledige dag (inclusief nacht), met de behuizing dicht tegen je pols aangedrukt. Open de Fitbit-app in de ochtend en je ziet jouw SpO2-trends in de gezondheidsstatistieken terug.

Deze gegevens zijn alleen voor persoonlijk gebruik en er kan niet op worden vertrouwd om medische aandoeningen te diagnosticeren, zo meldt Fitbit zelf. Toch is het interessant om te lezen. Als je merkt dat je SpO2-niveaus 's nachts bijzonder laag zijn, kan het de moeite waard zijn om een gesprek met je arts in te plannen om dit te bespreken.

Always-on

De Fitbit Charge 5 komt met ingebouwde gps, een EDA-sensor (elektrodermale activiteit) voor het meten van veranderingen in stressniveaus en een ECG-sensor, maar misschien wel de belangrijkste nieuwe feature is het always-on-display. Deze functie komt nu ook naar de Fitbit Luxe, waardoor je makkelijk en snel de tijd ziet, je dagelijkse stappen bekijkt en je work-out-statistieken altijd bij de hand hebt (via Wareable).

De Fitbit Luxe maakt gebruik van een aantrekkelijk AMOLED-display, wat deze functie dan ook zeer geschikt maakt voor het horloge in kwestie. Houd er echter wel rekening mee dat een always-on-display een negatief effect heeft op de batterijduur. Hoeveel dat precies is, durven we niet te zeggen.