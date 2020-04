Facebook lanceert Quiet Mode

Goed nieuws als je Facebooks notificaties op je mobiel wat agressief vindt, het sociale netwerk rolt een nieuwe Quiet Mode functie uit waarmee je meldingen kunt dempen tijdens bepaalde momenten op de dag.

Het is onderdeel van Facebooks constante reactie op de uitbraak van het coronavirus waar we nu doorheen gaan, en het komt met een paar andere gezondheidstools zoals tips en bronnen van de Wereldgezondheidsorganisatie die in de app zijn ingebouwd.

"Nu we ons allemaal aanpassen aan nieuwe routines en we thuis blijven, kan het handig zijn om grenzen te stellen voor hoe je je tijd online besteedt", zo zegt Facebook.

Het lijkt erop dat Quiet Mode geactiveerd kan worden als en wanneer je het nodig hebt, of je kunt het instellen als een schema. Niet alleen worden meldingen gedempt, je ziet ook een melding als je Facebook opent terwijl Quiet Mode is ingesteld.

Digitale tijdsregistratie

We hebben geen groot aantal van details over hoe Quiet Mode werkt, maar het lijkt erop dat het onderdeel is van een vernieuwde Your Time op het dashboard van Facebook. Net als Quiet Mode, zie je ook statistieken over hoe je het sociale netwerk gebruikt.

Je bent in staat om je activiteit op Facebook te zien van dit dashboard, zo vermeldt TechCrunch, en je kunt de voorkeuren van je Nieuwsfeed bewerken vanaf hier, voor het geval dat je een paar irritante familieleden hebt waar je minder van wilt horen.

Deze functies matchen met de Schermtijd en de Digitale Welzijn tools die recent zijn uitgerold als onderdeel van iOS en Android. Het lijkt erop dat alle grote techbedrijven zich gerealiseerd hebben, hoe verslavend hun producten kunnen zijn.

De Quiet Mode functie wordt nu uitgerold naar de Facebook voor iOS app, en zal op Facebook voor Android ergens in mei verschijnen.