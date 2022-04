F1 live stream: Bekijk de GP van Imola overal ter wereld online

De eerste drie raceweekenden liggen inmiddels achter ons, en aan spektakel hebben we zeker geen gebrek gehad. De nieuwe reglementen zorgen ervoor dat de Mercedes-dominantie (voorlopig) opgeschort is, en in plaats daarvan Ferrari uit de as is herrezen. Red Bull kan het tempo doorgaans redelijk bijhouden, maar de betrouwbaarheid van de wagen is verre van denderend te noemen. Speelt dat de renstal uit Milton Keynes dit weekend ook parten?

Hieronder lees je meer over hoe je de Gran Prix van Imola live kunt bekijken, inclusief tijdsschema van trainingen, kwalificatie en race.

Formule 1 Grand Prix van Imola

Twee weken geleden reed de Formule 1 voor het eerst op de vernieuwde baan in Melbourne. Voor Albert Park-begrippen was het een vrij vermakelijke race, al was het vooraan niet heel spannend. Leclerc en Ferrari hadden overduidelijk de touwtjes in handen, en Verstappen kon enkel maar volgen. De betrouwbaarheid van de Red Bull lijkt tevens een serieus probleem te worden, want halverwege gaf de wagen er de brui aan. Het is te hopen dat Red Bull iets vindt, anders lijkt het een verloren seizoen te gaan worden.

Voor Carlos Sainz was het een weekend om te vergeten. Na een ongelukkige kwalificatie spinde de Spanjaard in het begin van de race, met een uitvalbeurt tot gevolg. Gelukkig hoeft hij zich geen zorgen te maken over zijn zitje; het contract met de topcoureur is met twee jaar verlengd.

Grand Prix van Imola - Waar en wanneer? De vierde race van het 2022-seizoen wordt verreden op het Autodromo Enzo e Dino Ferrari in Imola. De baan is 5,4 kilometer lang. Alle hieronder genoemde tijden zijn geldig voor de Benelux. Vrije training 1

Vrijdag 22 april 13:30 - 14:30



Kwalificatie

Vrijdag 22 april 17:00 - 18:00



Vrije training 2

Zaterdag 23 april 12:30 - 13:30



Sprintrace

Zaterdag 23 april 16:30 - 17:30



Race

Zondag 24 april 15:00 - 17:00

Het bijzondere aan dit weekendje Imola is dat er een sprintrace gepland staat voor de zaterdag. Het is de eerste van de drie sprintraces die dit jaar plaatsvinden. Er zijn nu meer punten te verdienen dan in 2021. De nummer 1 kan nu acht punten behalen, de nummer 2 zeven, de nummer 3 zes enzovoorts.

Of dat voor meer actie op de baan zorgt in de sprintraces, valt nog te bezien. Teams willen absoluut geen onnodige risico's nemen, want een crash is met de invoering van de budget cap een serieus potentieel probleem.

Wellicht dat Mercedes iets uit hun hoge hoed tovert dit weekend. De Duitse renstal moet het niet hebben van zijn snelheid tot dusver, maar staat in de constructeursstrijd toch maar mooi tweede. Dat heeft alles te maken met de betrouwbaarheid van de wagens, want dat zit wel snor.

Bij Aston Martin is men iets minder optimistisch. Lawrence Stroll heeft veel geïnvesteerd om de Britse renstal weer enige naam en faam te geven, maar tot dusver is het huilen met de pet op. Hopelijk weten zijn zoon en Sebastian Vettel in ieder geval de race uit te rijden zonder crashes dit weekend.

Grand Prix van Imola live stream Nederland

Dankzij Max Verstappen is de Formule 1 in Nederland weer helemaal terug van weggeweest. Na zijn debuut in de koningsklasse in 2015 ging het hard met de carrière van de Nederlander, alsook de groeiende schare supporters.

Grand Prix van Imola live stream in België

Grand Prix van Imola buiten je land bekijken

Woon je in Nederland of België, maar bevind je jezelf op het moment van de Grand Prix van Imola buiten de landsgrenzen? Geen paniek! Hieronder vind je opties om via een live stream alsnog al het spektakel te volgen. Mocht er sprake zijn van geoblokkades, dan helpen wij jou op weg.