Eerste FIFA 23-trailer toont interessante vernieuwingen

De eerste trailer van EA's laatste FIFA-game is hier. Fans van de franchise kunnen zich opmaken voor diverse nieuwe features.

FIFA 23 is de zwanenzang van het 30-jarige partnerschap tussen EA en FIFA. Door de hoge licentiekosten ziet EA af van het verlengen van het partnerschap. Dat is jammer, aangezien de titel (hoe bekritiseerd ook) miljoenen fans wereldwijd aan zich heeft weten te binden. Naast verbeteringen op gameplay-vlak is er ook voor het eerst ruimte voor voetbalteams van het vrouwenvoetbal (naast de nationale elftallen).

EA blijft nog altijd een jaarlijkse voetbalgame uitbrengen onder de vernieuwde EA Sports FC-titel, dus niet alles gaat verloren. Al je favoriete features blijven actief onder de nieuwe kap. Hoe dat er precies uit gaat zien weten we echter nog niet. Voor nu kijken we eerst nog wat de laatste FIFA-titel van EA voor ons in petto heeft. De game verschijnt op 30 september en is nu beschikbaar om te pre-orderen.

De hoogtepunten

Voor FIFA 23 is de Hypermotion-technologie (opens in new tab) van FIFA 22 onder handen genomen en verbeterd naar Hypermotion2. Ook zijn er nu clubteams van vrouwen aanwezig in FIFA, alsook internationale cups voor mannen en vrouwen. Crossplay-functies zijn in de nieuwe titel eveneens beschikbaar in diverse spelmodi.

Topman Nick Wlodyka van EA Sports FC, zegt dat FIFA 23 "de grenzen van het realisme verlegt" dankzij Hypermotion2, waarbij "miljoenen datapunten" worden gebruikt om "nieuwe animaties in real-time" te maken. Op het gebied van gameplay betekent dit dat spelers "de meest natuurlijke en realistische bewegingen in voetbalgames krijgen, en in combinatie met de WK's voor mannen en vrouwen, het clubvoetbal voor vrouwen en de cross-play-functies, zullen spelers en voetbalfans over de hele wereld nog jarenlang worden ondergedompeld."

Houd er rekening mee dat Hypermotion-technologie enkel beschikbaar is voor PC en de huidige consolegeneratie.

Over vrouwenvoetbal valt verder nog genoeg te vertellen. In FIFA 23 vind je de Engelse eredivisie terug, alsook de Franse eredivisie. Er zijn 30 leagues in totaal. FIFA is ook nog in het bezit van onder andere de UEFA Champions League, UEFA Europa League, UEFA Europa Conference League, CONMEBOL Libertadores, CONMEBOL Sudamericana, Premier League, Bundesliga, en LaLiga Santander.

Een andere primeur is de mogelijkheid om aan de slag te kunnen gaan met de FIFA World Cup Qatar 2022, FIFA World Cup Australië (vrouwen) en Nieuw-Zeeland 2023 (vrouwen).

Op crossplay-gebied zijn gebruikers van de PS5, Xbox Series X en pc in staat om tegen elkaar te voetballen. PS4- en Xbox One-gebruikers kunnen op hun beurt weer tegen elkaar spelen.

(Image credit: EA Sports)

Bijna voorbij?

FIFA 23 sluit het boek van EA's en FIFA's partnerschap, maar vooralsnog hebben FIFA-fans daar geen last van.

De game verschijnt zoals gezegd op vrijdag 30 september. Je krijgt eerder toegang tot de game als je besluit om de FIFA 23 Ultimate Edition aan te schaffen. Dan kun je op 27 september aan de slag.

Op de FIFA 23-pagina (opens in new tab) kun je jouw pre-order alvast plaatsen.