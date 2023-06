Deze Windows 10 versie is officieel dood en nu moet je per se upgraden

Windows 10 versie 21H2 wordt niet meer officieel ondersteund door Microsoft, dus mensen die nog steeds gebruikmaken van die versie van het besturingssysteem zullen nu actie moeten ondernemen.

Een paar dagen geleden werd de laatste veiligheidsupdate uitgebracht voor Windows 10 21H2, namelijk de cumulatieve update van juni.

Daarin zitten de laatste paar oplossingen voor kwetsbaarheden die worden aangeboden aan gebruikers met 21H2. Vandaar dat het nu dus van belang is om binnen de komende paar weken te upgraden, voordat er weer nieuwe veiligheidspatches komen in juli (die je zal missen als je nog gebruikmaakt van 21H2).

In een update over de "gezondheid" van zijn releases vertelde Microsoft ons dat: “Op 13 juni 2023, Home-, Pro-, 'Pro Education'- en 'Pro for Workstations'-edities van Windows 10 versie 21H2 het einde van hun onderhoud zullen bereiken. De aankomende veiligheidsupdate van juni 2023, die op 13 juni 2023 uitkomt, zal de laatste update zijn die beschikbaar is voor deze versie.”

Binnenkort zullen pc's die nog steeds draaien op Windows 10 21H2 dus geforceerd worden om te upgraden.

Microsoft legde uit dat: “Windows Update automatisch een feature-update zal initiëren voor Windows 10-consumentenapparaten en 'niet-beheerde' zakelijke apparaten die het einde van hun onderhoud hebben bereikt of dat einde binnen een paar maanden zullen bereiken.”

Conclusie: Geforceerde upgrades zijn helaas nodig

Die geforceerde update zal gebruikers automatisch naar Windows 10 versie 22H2 sturen, maar dat moet natuurlijk ook wel gebeuren. Als ondersteuning gestopt wordt voor een oudere versie van Windows en je ineens ook geen veiligheidsupdates meer krijgt, dan moet je die versie van het besturingssysteem eigenlijk niet op je pc laten staan (behalve eventueel als je de pc niet gaat verbinden met het internet).

Online blijven wanneer er kwetsbaarheden aanwezig zijn in jouw systeem (en dat is gewoon een kwestie van tijd, aangezien er hoe dan ook nieuwe veiligheidsproblemen ontstaan en niet meer gepatcht worden) is een zeer slecht idee.

Je hebt nu wel een keuze. Je kan namelijk upgraden naar Windows 10 versie 22H2 óf je kan, zoals Microsoft graag zou willen, overstappen naar Windows 11. Je pc moet dan wel Windows 11 kunnen draaien en dat is niet altijd vanzelfsprekend (als je een oudere CPU hebt of je computer geen TPM-ondersteuning heeft, dan wordt het al lastiger en het upgraden van je hardware is ook niet altijd zo simpel).

Misschien wist je dit onderhand al, maar Windows 10 krijgt vanaf nu ook geen nieuwe features meer. Microsoft biedt alleen nog maar veiligheidsupdates aan (en misschien af en toe hier en daar kleine verbeteringen voor bestaande features, ,aar verder geen andere grote updates). Dit alles is onderdeel van Microsoft's niet zo subtiele poging om mensen te laten upgraden naar Windows 11. Dat besturingssysteem heeft sinds zijn lancering namelijk veel meer moeite gehad om mensen te overtuigen om te upgraden vergeleken met Windows 10.