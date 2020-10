Details Samsung Galaxy Note 20 Ultra onthuld in gelekte specificaties

Update: foto's die zogezegd van de Note 20 Ultra waren, waren eigenlijk van de Note 10 Plus, maar de bijbehorende specs worden nog steeds gelinkt aan Samsungs aankomende vlaggenschip.

We wisten niet zeker of er een Samsung Galaxy Note 20 Ultra zou komen, want er is niet veel nieuws over en een bron had zelfs gezegd dat de smartphone niet bestond. Maar hij ziet er toch echt uit in een nieuw lek dat een belangrijke specificatielijst bevat.

Het lek komt van @UniverseIce (een leaker met een goede reputatie) op Twitter en bleek ook beelden te bevatten, maar de bron heeft inmiddels duidelijk gemaakt dat de foto's van de Samsung Galaxy Note 10 Plus zijn.

Wat betreft de specificaties, beweert de bron dat de Note 20 Ultra een Snapdragon 865 Plus chipset heeft (ondanks dat er enige twijfel bestaat over de vraag of zo'n chipset zal worden gelanceerd) en een scherm dat een QHD+ resolutie en een 120Hz verversingssnelheid ondersteunt op hetzelfde moment. Dat is een upgrade van de Samsung Galaxy S20 serie, want daar kun je maar één van die twee functies tegelijk inschakelen.

Dit zijn de beste smartphones van het moment

van het moment Lees hier de review van de Samsung Galaxy S20 Ultra

Galaxy Note20 Ultra:Evolution version Note10+Snapdragon 865+QHD+120Hz can be turned on at the same timeLTPO displayNew camera functionNew SPen and features pic.twitter.com/t6GN5UwZnCJune 19, 2020

De bron beweert ook dat er nieuwe camerafuncties zijn en een S Pen met nieuwe functies, maar zegt niet in detail wat deze zijn.

Wat hij wel zegt in een andere tweet is dat de Samsung Galaxy Note 20 Ultra bezels heeft die 0,29mm dunner zijn dan op de Samsung Galaxy Note 10 Plus.

Daarnaast zijn de bovenste en onderste rand in totaal blijkbaar 0,4mm versmald ten opzichte van de Note 10 Plus, de punch-hole camera zou 0,1mm kleiner zijn en de "romp" (vermoedelijk de behuizing) zou 0,3mm dunner zijn. Dat zou betekenen dat de Note 20 Ultra 7,6mm dik is.

We zouden dit alles natuurlijk met een korrel zout nemen. Geruchten over specificaties zijn nooit gegarandeerd waar en omdat dit de eerste echte informatie over de Note 20 Ultra is, zijn we er nog minder zeker van, hoewel de bron zelf wel betrouwbaar is.

De Samsung Galaxy Note 20-reeks verschijnt waarschijnlijk in augustus, dus het duurt nog enige tijd voor we zeker zijn van het bestaan van een Note 20 Ultra. Wij houden jullie op de hoogte eens er nieuwe informatie opduikt!

De beste Samsung Galaxy Note 10 Plus deals van vandaag Verlaagde prijs Samsung N975 Galaxy Note 10... Bol.com Netherlands € 1.199 € 899,95 Bekijken

Lees hier de review van de Samsung Galaxy S10 Lite

Via Tom's Guide