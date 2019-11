Deel je iTunes tegoed met anderen

Fervente gamers weten het als geen ander: soms moet je betalen om te krijgen wat je wil. Veel games vragen een bedrag om bepaalde upgrades aan te kopen of lootboxen te vergaren, waarmee je toffe goodies kunt scoren om je game-ervaring nog leuker te maken. Maar ook voor het aankopen van games of uitbreidingen in een App store of bijvoorbeeld de Nintendo eshop wordt soms geld gevraagd voor je ze kunt aanschaffen. Voor het aankopen wordt meestal een creditcard of een koppeling met je rekening verlangd. Er is een manier waarop je die aankopen aan banden kunt leggen. Game verstandig, gebruik een tegoed!

Digitale games

Voor het aankopen van games loopt je tegenwoordig niet meer naar de speelgoedwinkel of de platenwinkel, waar je vroeger je games kocht. Natuurlijk zijn er nog genoeg punten waar je fysieke games kunt kopen, maar het gros van de aankopen doe je online, via de betreffende stores, zoals de Nintendo eshop, de Playstation Store of de XBOX Store. Daarbij kun je niet alleen kiezen uit de laatste games, maar heb je bovendien de mogelijkheid om exclusieve packs te kopen met bonusfeatures die je niet in de standaard retailversie kunt spelen. Bovendien kun je ze direct na aanschaf downloaden en spelen. De aankopen zelf blijven gekoppeld aan jouw account, zodat je kunt verwijderen als je ruimtegebrek hebt op je console, om ze later opnieuw te downloaden en spelen.

Daar is een app voor

Smartphonegebruikers weten als geen ander: hoe meer apps je gebruikt, des te praktischer wordt je slimme telefoon. Maar ze weten ook: gratis apps bieden lang niet altijd de functies die je verwacht of verlangt. Betaalde apps beschikken over meer functies en veel minder reclame. Ook voor het aankopen van apps wordt een koppeling met je bankrekening (al dan niet via je creditcard) verlangd. Wat als je echter geen creditcard hebt, of geen zin hebt om in de verleiding te komen telkens maar weer apps te kopen? Dan kun je denken aan het kopen van een iTunes kaart. Hiermee zet je een bedrag op je account waarmee je apps, in-game aankopen of andere middelen mee kunt open, zoals films, muziek of zelfs een iCloud abonnement voor extra opslag.

Je aankopen delen met anderen

Wist je dat je jouw aankopen en iTunes tegoed kunt delen met anderen? Het enige dat je daarvoor moet doen is een Gezin starten. En ja, dat kan ook met vrienden of collega’s!