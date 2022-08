De OnePlus Nord 3 is onderweg, met andere Nord-gadgets

Het is een tijdje geleden dat we iets over de OnePlus Nord 3 hoorden, maar het lijkt erop dat we niet veel langer hoeven te wachten voordat de nieuwe, betaalbare OnePlus-toestel een officiële onthulling krijgt.

Volgens de betrouwbare tipgever Mukul Sharma is de OnePlus Nord 3 inderdaad echt en gaat deze een hele reeks nieuwe Nord-apparaten vergezellen: een Nord Watch, een Nord Band, nieuwe Nord Buds, een Nord slimme weegschaal, en nog veel meer.

Dat is een indrukwekkende uitbreiding van het Nord-ecosysteem. We hebben al een aantal OnePlus Nord Buds, dus wordt dit een opvolger. De andere kit is echter nieuw, ervan uitgaande dat het Nord-horloge een goedkoper en apart product wordt ten opzichte van de OnePlus Watch.

Meer Nord is nodig

We gaan ervan uit dat de Nord Band een fitness-tracker wordt, maar we hebben verder weinig informatie over deze producten behalve hun naam en hun bestaan. Het is in ieder geval duidelijk dat OnePlus het merk Nord in rap tempo wil laten groeien.

Nu OnePlus en Oppo hun krachten bundelen en de vlaggenschiplijn van OnePlus wordt voortgezet met toestellen als de OnePlus 10T, is het soms moeilijk om bij te houden welke toestellen er allemaal worden gelanceerd door het gigantische techbedrijf.

Vooralsnog hebben we geen nieuwe informatie over lanceerdata. Er is echter al meer dan een jaar verstreken sinds de onthulling van de OnePlus Nord 2, terwijl eerdere geruchten suggereren dat we ergens in augustus of september aankondigingen zouden kunnen zien.

Analyse: inzoomen op de OnePlus-strategie

Het was in het begin allemaal zo eenvoudig, met de originele OnePlus Nord die heel duidelijk een goede prijs-kwaliteitverhouding had, als een middenklasser die een alternatief bood voor de vlaggenschip-telefoons van OnePlus. Het is eenzelfde soort strategie die Google toepast met smartphones zoals de Google Pixel 6a.

In de twee jaar sinds het debuut van de Nord hebben we talloze verschillende toestellen van OnePlus gehad, met en zonder de merknaam Nord en soms met een nogal verwarrende nummering en benaming die soms moeilijk te volgen waren.

De recent gelanceerde OnePlus Nord 2T, bijvoorbeeld, is een kleine upgrade ten opzichte van de OnePlus Nord 2. Die noemden we "merkwaardig overbodig" ten opzichte van de rest van de OnePlus serie, ook al is het een relatief indrukwekkende mid-range smartphone.

Laten we hopen dat bij het verschijnen van de nieuwe golf OnePlus-producten, de kenmerken en de prijsstelling een duidelijke indicatie bieden van waar ze staan tussen alle andere OnePlus-producten (waaronder tegenwoordig zelfs tv's).