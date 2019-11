De officiële video van de Huawei MatePad Pro is hier

Huawei heeft al vaker tablets ontwikkeld, maar wat ze niet hebben gedaan is concurreren met de allerbeste tablets die er zijn. Daar lijkt nu verandering in te komen met de aankomende Huawei MatePad Pro. Deze tablet lijkt een serieuze concurrent te worden van de hoogwaardige tablets die er nu op de markt zijn.

Huawei onthulde een video op zijn YouTube-kanaal waar ze een korte indruk geven van de tablet en diens accessoires, maar we verwachten niet meer te horen van het bedrijf tot 25 november.

Op die dag zou Huawei naar verluidt de nieuwe tablet aankondigen in China, en het is ook onwaarschijnlijk dat we dan horen of de tablet ook buiten China zal worden verkocht.

De video toont een tablet met een groot scherm aan de voorkant - we weten op dit moment niet hoe groot het precies is - met een gat in de rechterbovenhoek waar de selfie camera is geplaatst.

Hij werkt met een smart toetsenbord case en een stylus, dit wekt de suggestie dat het een krachtig apparaat is waarvan Huawei denkt dat het kan werken als een vervanging voor je laptop of iPad Pro.

In de video zien we de tablet multitasken, we verwachten dat hij Android software gebruikt maar dat kunnen we niet met zekerheid zeggen.

Helaas zien we de achterkant van de tablet niet heel goed, vanwege de case, maar het lijkt erop dat hij beschikt over een tweevoudige cameraset, iets wat je niet vaak tegenkomt op een tablet. Dit zou er ook voor kunnen zorgen dat je er betere foto's mee kunt maken.

Over het algemeen weten we officieel niet veel over de Huawei MatePad Pro. Volgens andere geruchten zou het hier om een 5G variant van de tablet gaan en draait hij op een Kirin 990, dezelfde processor als die op de Huawei Mate 30 Pro.

Via GSMArena