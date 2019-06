De beste camera's van 2019: 10 van de beste camera's die je kunt kopen

Wat is de beste camera die je op dit moment kunt kopen? Oké, we geven het zelf alvast toe, dat is een onmogelijke vraag om te beantwoorden, maar we gaan wel ons best doen om ervoor te zorgen dat jij de best mogelijke keuze maakt.

Weet je, de beste camera voor een professioneel fotograaf is een heel ander model dan de beste camera voor iemand die aan extreme sporten doet. Net als de beginnend fotograaf, die heel andere eisen stelt aan zijn toestel dan een pro. Hij heeft niet al die high-tech functies nodig, maar zoekt eerder een eenvoudige camera die zijn zelfvertrouwen een oppepper kan geven.

Maar als je ons vraagt welke camera's wij in de top tien zouden zetten, ongeacht je niveau en ongeacht het prijskaartje, dan moet je zeker verder lezen.

Wat we hebben gedaan is kijken naar de aspecten waarvan wij denken dat ze uitmuntend zijn in hun eigen gebied en werkveld, zodat je alles vind in onze lijst, van goedkope en vrolijke camera's tot geavanceerde full-frame DSLR's.

Dat houdt in dat we keuzes moeten maken. Je vind modellen met indrukwekkende lijsten met specificaties en uitmuntende prestaties, terwijl anderen in de lijst komen omdat ze simpelweg heel erg veel waar voor hun geld bieden, of een unieke feature hebben die een gat in de markt vult.

Ongeacht hun doelgroep, we zetten alle camera's tegenover hun rivalen om er zeker van te zijn dat ze op dit moment de beste opties zijn - bovendien kun je doorklikken naar de volledige reviews over ieder model na de omschrijving.

Door dit artikel heen zullen we tekst en uitleg geven over bepaalde technische termen en de verschillen tussen de verschillende camera's, maar als je wat meer hulp wilt bij het kiezen van het type camera dat je nodig hebt, kun je nog altijd verder lezen in onze stap voor stap gids: Welke camera moet ik kopen?

Aan de andere kant heb je misschien al een helder idee over het soort camera dat je wil kopen, waarbij je meteen door kunt klikken naar een specifieke koopgids onderaan dit artikel. Lees in alle andere gevallen rustig verder om erachter te komen welke soorten camera's er zijn en wat de beste opties zijn.

De beste camera's in 2019

1. Nikon Z6

Een briljante start voor een nieuw spiegelloos systeem

Type: Systeemcamera | Sensor: Full-frame CMOS | Resolutie: 24,5MP | Lens: Nikon Z vatting | Zoeker: EVF | Scherm: 3,2-inch kantelbaar touchscreen, 2.100.000 pixels | Fotografeersnelheid: 12fps | Filmen: 4K | Gebruikersniveau: Ervaren/expert

High-res elektronische zoeker

Vertrouwde en verfijnde bediening

XQD-geheugenkaart wordt beperkt ondersteund

Beperkte buffer

Onze beste spiegelloze camera was tot kort de briljante Sony Alpha A7 III, maar door de komst van Nikons nieuwe Z6 is er een nieuwe marktleider wat ons betreft, ook al overtreft de Z6 de A7 maar net. Nikon heeft het segment met full-frame spiegelloze camera's pas laat betreden, maar maakt een geweldige entree. Hij werd geïntroduceerd met de 45,7MP Z7, maar de Z6 is lastig te verslaan op het gebied van prijs-kwaliteit en biedt dan ook een verbluffende mix van functies en prestaties. Daardoor is de Z6 een geweldige keuze voor enthousiaste fotografen of professionals die een tweede body zoeken. De 24,5MP full-frame sensor is erg goed, terwijl het 273-punts AF systeem (hoewel niet zo indrukwekkend als de 693-punts AF in de A7 III) en 12fps continue fotografeermodus ervoor zorgt dat je geen fotokans misloopt. Ook over de bediening is goed nagedacht, aangezien de grote en heldere elektronische zoeker plezierig is om te gebruiken. Een terechte nummer 1.

2. Fujifilm X-T30

Waarschijnlijk onze favoriete APS-C spiegelloze camera op dit moment

Sensor: APS-C | Resolutie: 26,1MP | Zoeker: EVF, 2.360K pixels | Scherm: 3,0 inch kantelbaar touchscreen, 1.040K pixels | Autofocus: 425-punts AF | Fotografeersnelheid: 8fps | Film: 4K bij 30p | Gebruikersniveau: Expert

Geweldige prijs-kwaliteitverhouding

Fantastische foto's en mooie films

Kleine behuizing is soms wat krap

Een kaartslot

Fujifilm heeft er een gewoonte van gemaakt om de beste elementen uit zijn oudere modellen te gebruiken in goedkopere modellen en de X-T30 is de nieuwste camera die dat principe gebruikt. Je ziet veel eigenschappen van de X-T3, maar dan in een compactere behuizing - inclusief dezelfde sensor en verwerkingsprocessor, grotendeels hetzelfde AF-systeem en videomogelijkheden - zodat je niet kunt kibbelen over de techniek die je voor dit geld krijgt. Geen enkele andere spiegelloze camera op dit niveau komt in de buurt en hoewel de oudere X-T3 een aantal voordelen heeft, maakt de X-T30's kleine formaat, functieset en prijs hem over het algemeen toch iets interessanter.

3. Nikon D850

Als je resolutie en snelheid nodig hebt, zit je bij de D850 gebakken

Type: DSLR | Sensor: Full-frame CMOS | Resolutie: 45,4MP | Lens: Nikon F vatting | Zoeker: Optisch | Scherm: 3,2-inch kantelbaar touchscreen, 2.359.000 pixels | Fotografeersnelheid: 7fps | Film: 4K | Gebruikersniveau: Gevorderd/expert

Indrukwekkende beeldkwaliteit

Uitmuntende prestaties

Trage Live View AF snelheid

SnapBridge connectiviteit

Hij is misschien duur, maar als je op zoek bent naar de beste DSLR die je op dit moment kunt kopen, dan is Nikons fantastische D850 DSLR zo goed perfect voor iedere gebruiker. In de camera vind je een briljante 45,4 MP volformaat sensor, waarvan de beeldkwaliteit gewoon verbluffend is. Maar dat is maar de helft van het verhaal. Dankzij een geavanceerd 153-punts AF-systeem en een opnamesnelheid van 9 fps, is de D850 een ongelooflijk veelzijdig apparaat, of dat nu thuisopnames zijn, actiefoto's, dieren in het wild of landschappen en portretten zijn. De komst van de Z6 en de Z7 zou de D850 kunnen overschaduwen, maar dit is nog steeds een schitterende camera.

4. Olympus OM-D E-M10 Mark III

Geweldige prestaties in een superkleine verpakking

Type: Systeemcamera | Sensor: Micro Four Thirds | Resolutie: 16,1MP | Lens: Micro Four Thirds | Scherm: 3,0-inch kantelbaar touchscreen, 1.370.000 pixels | Zoeker: EVF | Fotografeersnelheid: 8,6fps | Film: 4K | Gebruikersniveau: Beginner/enthousiasteling

Today's best Olympus OM-D E-M10 Mark I99njII deals €499 View at Amazon Italy

Compacte behuizing

5-axis stabilisatie

Kleinere sensor dan andere camera's in deze lijst

Batterijduur kan beter

Hoewel je aan de specificaties van de OM-D E-M10 Mark III niet goed kunt zien welke verbeteringen er zijn doorgevoerd boven de Mark II, heeft Olympus toch zijn best gedaan om een van onze favoriete spiegelloze camera's te verbeteren en te verfijnen om daar nog een aantrekkelijker model voor te maken die perfect is voor nieuwe gebruikers en ervaren fotografen. Sommigen zullen kritiek leveren op de kleinere Micro Four Thirds sensor (die ongeveer de helft is van een standaard APS-C sensor) maar het effect op de beeldkwaliteit is klein. Dat betekent dat de lenzen zo compact en licht zijn als de kamer zelf. De camera beschikt over een beeldstabilisatiesysteem over vijf assen, een elektronische zoeker die prettig functioneert, een indrukwekkende fotografeersnelheid van 8,6 beelden per seconde en 4K video. Dit is duidelijk geen speelgoed: de E-M10 Mark III is echt een krachtige camera. Als je een beetje langer kunt wachten met de aanschaf, zou je kunnen kijken naar de Fujifilm X-T30, die een interessant alternatief kan zijn voor deze camera. Daar kunnen we echter niets over zeggen tot we hem zelf hebben getest.

5. Nikon D3500

Niet de duurste instap-DSLR, maar volgens ons wel de beste

Type: DSLR | Sensor: APS-C CMOS | Resolutie: 24,2MP | Lens: Nikon F vatting (DX) | Zoeker: Optisch | Scherm: 3,0-inch, 921.000 pixels | Fotografeersnelheid: 5fps | Film: 1080p | Gebruikersniveau: Beginner

Goede beeldkwaliteit

Begeleid fotograferen

Vast scherm

Geen touchscreen

Nikons D3500 is onze beste keuze als het aankomt op instapmodellen DSLRs. Hoewel het veel gelijk heeft met de D3400, zijn er toch een aantal verbeteringen doorgevoerd. Denk daarbij aan een nieuwe 24,2MP sensor, een betere batterijduur (tot maar liefst 1550 foto's) en een verbeterde bediening. De D3500 is een fantastische camera als het je eerste spiegelreflexcamera is, dankzij de slimme Guide Mode om je stap voor stap te helpen met je fotografie. Het geeft je realtime uitleg over de belangrijke functies. Hij heeft geen touchscreen, maar afgezien daarvan is dit ons favoriete instapmodel bij spiegelreflexcamera's van dit moment.

6. Sony A7 III

Kwaliteit gekoppeld aan snelheid

Sensor: Full-frame | Resolutie: 24,2MP | Zoeker: 2.359K pixels | Scherm: 3,0 inch kantelbaar touchscreen, 921K pixels | Autofocus: 693-punts AF | Fotografeersnelheid: 10fps | Film: 4K bij 30p | Gebruikersniveau: Ervaren/expert

Today's best Sony A7 III deals €1,526 View at EBAY-DE

Geweldige 24MP sensor

Sensor-gebaseerde stabilisator

Weerbestendige afdichting kon beter

Beperking door EVF

We houden van de A7 III. De originele A7 en A7 II lieten al zien dat Sony de goede kant op ging en de juiste beslissingen maakte, maar de derde generatie heeft echt impact gemaakt op de markt voor spiegelloze camera's. De basis van de camera - een 24MP full-frame sensor, 4K video, beeldstabilisatie op de sensor, 10fps fotografeermodus en een hybride 693-punts AF systeem – is krachtig genoeg, maar met twee kaartsloten en een batterij die 710 foto's mee gaat, maken het plaatje compleet. Je krijgt echt waar voor je geld - en geweldige prestaties. We hebben wel wat kanttekeningen op de zoeker en de weersbestendige afdichting, maar dit is nog altijd één van de meest veelzijdige camera's die je op dit moment kunt kopen, spiegelloos of niet.

7. Panasonic Lumix ZS200 / TZ200

De perfecte reiscamera - klein, veelzijdig en met een mooie zoomcapaciteit

Type: Reiscompact | Sensor: 1 inch type CMOS | Resolutie: 20,1MP | Lens: 24-360mm, f/3.3-6.4 | Zoeker: EVF | Scherm: 3,0-inch touchscreen, 1.240.000 pixels | Fotografeersnelheid: 10fps | Filmen: 4K | Gebruikersniveau: Beginner/amateur

1,0-inch type sensor

Mooi 15x zoombereik

EVF voelt wat klein

Duur

De Panasonic Lumix TZ200 is de beste reiszoom die je mee op pad kunt nemen. Dit komt vooral dankzij de grote sensor van 1,0 inc, waardoor pixels ongeveer 2,4x groter zijn dan bij bijvoorbeeld de Lumix TZ90, waardoor de TZ200 veel betere foto's produceert. De zoomcapaciteit is niet zo groot als sommige concurrenten, maar meer dan genoeg voor de meeste situaties. Bovendien heeft de camera een ingebouwde elektronische zoeker, wat het makkelijker maakt om je compositie te bepalen in de felle zon. De camera is bovendien in staat om 4K video's op te nemen, waarbij je dankzij Panasonics 4K Photo mode foto's kunt extraheren uit de film met een resolutie van 8MP. Dat maakt deze camera een geschikte en praktische compagnon voor op reis. Als je zoekt naar betere prestaties (en als je meer geld te besteden hebt) kun je ook eens kijken naar Sony's briljante Cyber-shot RX100 VI.

8. Panasonic Lumix GH5S

De beste videogeörienteerde camera die je kunt kopen

Type: Systeemcamera | Sensor: Micro Four Thirds | Resolutie: 10,2MP | Lens: Micro Four Thirds vatting | Scherm: 3,2-inch vari-angle touchscreen, 1.620.000 pixels | Zoeker: EVF | Fotografeersnelheid: 12fps | Filmen: 4K | Gebruikersniveau: Expert

Multi-aspect sensorontwerp

Briljante video specificaties

Heeft geen beeldstabilisator

Batterijduur kon beter

Hoewel deze camera geweldige foto's kan schieten (waarbij de resolutie flink beperkt is tot 10,2 megapixel), is de Lumix GH5S vooral een filmcamera. Wil je beide, moet je vooral eens kijken naar de Lumix GH5, deze kan aan je wensen voldoen dankzij zijn 20,3MP sensor en ingebouwde beeldstabilisator. Het scala aan filmfuncties op de GH5S is erg indrukwekkend, waaronder de mogelijkheid om het filmische 4K te schieten met een framerate tot 60fps. Als je professionele films wil schieten zonder een extra hypotheek te willen afsluiten voor een professionele filmcamera, kun je op dit moment geen beter model vinden!

9. Olympus Tough TG-5

De beste outdoor waterproof compactcamera die je kunt kopen

Type: Compactcamera | Sensor: 1/2.3-inch | Resolutie: 12MP | Lens: 25-100mm f/2-4.9 | Zoeker: N/A | Scherm: 3,0-inch, 460.000 pixels | Fotografeersnelheid: 20fps | Film: 4K | Gebruikersniveau: Beginner

Robuuste body

Raw fotografeermodus

Gebruikersinterface is verwarrend

Gemiddelde batterijduur

De Olympus Tough TG-5 is gebouwd om zo'n beetje alles wat op zijn pad komt te overleven. Letterlijk. Hij is waterdicht tot een diepte van 15 meter. Maar zie hem niet als een typische onderwatercamera. De waterdichte eigenschap is ook praktisch voor hikers, mountainbikers, kajakkers en skiërs. In feite is de TG-5 geschikt voor zo'n beetje alle ruige buitensporten, aangezien hij een druk van 100kg kan weerstaan en onbeschadigd uit een val komt tot 2,1 meter. Hij kan zelfs tot temperaturen van -10 graden Celsius worden gebruikt! Olympus heeft de ongebruikelijke sprong gemaakt om de resolutie van 16MP van de TG-4 naar 12MP op de TG-5 te verlagen. De toevoeging van de RAW bestandsindeling maakt echter veel goed en zorgt dat de beeldkwaliteit beter is dan zijn voorganger, bovendien kan hij 4K films opnemen op 30p of high-speed films op 120p in Full HD. Onze keuze uit het assortiment waterdichte camera's!

10. Panasonic Lumix FZ2000

De bridge camera voor de fotograaf die ook kwaliteit wil

Type: Bridge camera | Sensor: 1.0-inch CMOS | Resolutie: 20,1MP | Lens: 24-480mm, f/2.8-4.5 | Scherm: 3-inch vari-angle scherm, 1.040.000 pixels | Zoeker: EVF | Fotografeersnelheid: 12fps | Filmen: 4K | Gebruikersniveau: Ervaren/expert

Today's best Panasonic Lumix FZ2000 deals €799 View at Amazon Spain

Grote 1-inch sensor

Supersnelle AF

Groot, zwaar en niet goedkoop

Niet weerbestendig

We zijn over het algemeen geen fan van bridge camera's, omdat in de ultra-zoom modellen in de regel gebruik wordt gemaakt van die kleine 1/2.3-inch sensors die je ook vindt in de mik-en-klikcamera's. Je krijgt dan het uiterlijk en het gevoel van een DSLR, maar zeker niet de beeldkwaliteit ervan. De Panasonic Lumix FZ2000 is anders. Hij offert een flink deel van het zoombereik om een veel grotere 1.0-inch sensor te kunnen gebruiken - een compromis dat de meeste serieuze fotografen alleen maar kunnen aanmoedigen. Hoewel de zoom toch overeenkomt met een indrukwekkende 480mm, is het bereik 'matig' te noemen als je het vergelijkt met concurrenten binnen dit segment. Toch is het natuurlijk meer dan genoeg voor alledaags gebruik. Wij zouden zonder aarzelen een deel van het zoombereik opofferen voor een betere beeldkwaliteit en een lichtsterker objectief. Wij houden van de FZ2000 omdat het zowel een goede beeldkwaliteit biedt, maar ook een degelijk zoombereik. Daarnaast heeft hij volledige handmatige instelmogelijkheden en semi-handmatige modi, de mogelijkheid om RAW-foto's te schieten én 4K video.

Budgetoptie: Sony RX100 IV

Een krachtige compactcamera met een geweldige beeld- en filmkwaliteit

Type: Compact | Sensor: 1-inch CMOS | Resolutie: 20,1MP | Lens: 24-70mm f/1.8-2.8 | Scherm: 3-inch kantelbaar, 1,23 million pixels | Zoeker: EVF | Fotografeersnelheid: 16fps | Film: 4K | Gebruikersniveau: Ervaren

1inch sensor presteert erg goed

Mooie zoeker

Geen grip op de voorzijde

LCD niet aanraakgevoelig

Onze belangrijkste bedenking aan de Sony RX100 IV op het moment dat hij werd geïntroduceerd, was zijn hoge prijs. Nu de tijd verlopen is en de prijs tot een acceptabeler niveau is gezakt, is dat geen probleem meer. Hoewel het nog steeds bij lange na niet de goedkoopste compactcamera is, krijg je absoluut veel kwaliteit te zien. Geen andere fabrikant komt in de buurt als je kijkt naar de combinatie van een 1 inch sensor, 4K video-opnames, een geweldige pop-up elektronische zoeker en 16fps fotografeermodus, met daarnaast een kantelbaar LCD-scherm, draadloze connectiviteit en de mogelijkheid om te filmen in slow-motion met maar liefst 960 fps. En het is gewoon heel erg leuk om er mee te fotograferen. Als je kunt leven zonder de 4K filmmodus en je blij bent met een continue fotografeermodus van 10fps, kun je ook eens kijken naar de iets goedkopere RX100 III.