Datum Nothing Ear 1 lancering officieel bekend

Carl Pei stond aan het begin van OnePlus, wat inmiddels is uitgegroeid tot een serieuze speler in de smartphonemarkt. De ondernemer zocht echter een nieuwe uitdaging, en heeft daarvoor Nothing in het leven geroepen. Het eerste product, de Nothing Ear 1-oortjes, verschijnen over iets minder dan een maand.

Nothing heeft naar buiten gebracht dat de Nothing Ear 1 oortjes gepresenteerd worden op 27 juli om 14:00 uur lokale tijd. In het bericht van het nieuwe merk wordt duidelijk dat het gaat om een product wat moet 'breken' met de huidige standaard.

Smaakt naar meer

In de uitnodiging van Nothing zien we de term 'Sound of Change' terug, een slogan die kracht wordt bijgezet door een rood poppetje dat als enige naar rechts kijkt. Bepaalde functies of designs kunnen we er niet uithalen, maar het maakt ons wel ontzettend nieuwsgierig naar wat Nothing anders gaat doen.

Uit eerdere informatie van het bedrijf lezen we dat de Nothing Ear 1-oortjes slechts het begin zijn van een langetermijnvisie. Zo wordt duidelijk in een blogpost van Carl Pei: "De grootste visies worden niet gerealiseerd met één druk op de knop, maar door talloze kleine successen. Ear 1 zijn nog maar het begin."

Dat begin verloopt echter niet zonder slag of stoot. De Nothing Ear 1-oortjes zouden eigenlijk in juni al uit de doeken worden gedaan, maar het product was toen nog niet af. De nieuwe onthullingsdatum geeft het team meer ademruimte.

Zoals gezegd weten we tot dusver weinig over wat we kunnen verwachten. De afgelopen weken licht Nothing telkens een heel klein tipje van de sluier. Het ziet ernaar uit dat er veel nadruk ligt op het design. Uit de verhalen maken we op dat het gaat om een setje volledig draadloze oortjes.

Ondersteuning van niet de minste

Nothing wordt ondersteund in zijn ontwikkeling door enkele grote namen uit de technologiewereld. Enkele voorbeelden zijn Tony Fadell (uitvinder van de iPod), Casey Neistat (wereldberoemde vlogger) en Kevin Lin (mede-oprichter van Twitch). Ook GV (voorheen Google Ventures) ondersteunt Nothing. Het zijn al met al niet de minste namen.

Wil je meer weten over de Nothing Ear 1-oortjes? TechRadar doet verslag van het event op 27 juli, maar zal in de tussentijd ook leaks en geruchten aan de man brengen.