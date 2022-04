Cyberpunk 2077-uitbreidingen laten nog even op zich wachten

Cyberpunk 2077 mag dan wel een ongelukkige start hebben gehad, de game heeft al een hele reeks aan aanpassingen en verbeteringen ontvangen in het afgelopen jaar. Inmiddels is er een uitbreiding bevestigd. Onlangs kwam de mededeling dat deze volgend jaar verschijnt.

Tijdens de financial call op donderdag onthulde CD Projekt Red dat de uitbreiding ergens in 2023 wordt uitgebracht. Er zijn nog geen details over de content die in de uitbreiding zit. De studio bevestigt dat er later dit jaar meer informatie over wordt gedeeld.

CD Projekt Red heeft verder bevestigd dat de game ondersteuning blijft ontvangen. Dat is niet verrassend, na de flinke 1.5-update die in februari uitkwam. Deze was van harte welkom, en bracht PS5- en Xbox Series X-versies samen met een lange lijst aan verfijningen, aanpassingen en verbeteringen.

Cyberpunk 2077-fans hebben nog een lange lijst met wensen. Van het nog verder kunnen personaliseren van V en de voertuigen, tot aan extra diepgang en complexiteit in de NPC's en AI-gedrag. Extra diepgang is ook in het verhaal van V wenselijk, maar met de uitbreiding in het vooruitzicht lijkt dit er niet aan te komen. Wat we wel kunnen verwachten is een update gevuld met nieuwe content. Denk aan nieuwe voertuigen, wapens en cyberware, evenals extra missies en nieuwe omgevingen om te verkennen.

Een verandering die zeer welkom is, is het toevoegen van extra diepte aan de hacksystemen. Ook zouden nieuwe opties in het crafting-systeem gewaardeerd worden. Het lijkt ons heel interessant om meer missies op te kunnen lossen en daardoor meer te leren over de wereld van Cyberpunk. De crafting-vaardigheid verdient wat ons betreft meer liefde.

Wellicht zijn we te kieskeurig en brengt de uitbreiding alles wat ons hartje begeert. We wachten hoe dan ook (met spanning) op meer informatie over de uitbreiding en verdere updates.