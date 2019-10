Gerucht: Huawei Mate 30 lanceringsdatum voor Europa gelekt

Toen de Huawei Mate 30-serie werd gelanceerd in China in september, introduceerde het bedrijf een reeks aan smartphones uit het topsegment, maar geen van deze toestellen beschikte over Google apps en diensten , dus ze zijn beperkt in hun functionaliteit.

Vanwege het gebrek aan Google apps wisten we niet zeker of de smartphone uberhaupt wel zou worden uitgebracht in Europa. Al kondigde Huawei wel de Europese prijs van het toestel aan tijdens de lancering, en volgens een nieuw gerucht komt de smartphone binnenkort naar Europa.

Dit gerucht komt van een bron van TechGarage - een website waar we niet eerder dit soort nieuws van hebben gezien, dus we moeten het met een korreltje zout nemen, maar er is genoeg informatie waardoor het wel waar lijkt te zijn.

Volgens TechGarage is de lanceringsdatum voor de Huawei Mate 30, de Mate 30 Pro en de nieuwste 5G variant, 15 november 2019. Twee weken voordat Black Friday begint.

De bron kon helaas geen volledige lijst geven van landen waar de smartphone verkrijgbaar zal zijn. Maar er werd wel gezegd dat het toestel geleverd wordt in de gebruikelijke Europese landen waar Huawei zijn producten altijd introduceert.

De bron herhaalde de prijzen die we eerder hebben gehoord van Huawei zelf tijdens het lanceringsevenement van 799 euro voor het basismodel en €1099 voor de Huawei Mate 30 Pro.

Moet je de Huawei Mate 30 kopen?

Die lanceringsdatum zou verrassend zijn, aangezien we al twijfelden of de Mate 30 smartphones überhaupt wel gelanceerd zouden worden buiten China.

Dit komt voort uit het Amerikaans handelsverbod, waardoor het bedrijf geen Google apps op hun smartphones mag hebben. Dat is de Google Play Store, dé shop waar je komt voor alle apps van derde partijen.

Zonder de Google Mobile Services (GMS), zijn de meeste dingen die je normaal doet op je telefoon onbereikbaar. Je zult geen apps van derden kunnen downloaden, zoals Whatsapp, Facebook of Instagram en je kunt ook geen diensten downloaden als Netflix, Spotify of Games.

Echter, kan dat nog veranderen, aangezien Huawei bevestigd heeft dat zodra het verbod opgeheven wordt, het mogelijk is om de smartphones snel en gemakkelijk te voorzien van Google apps.

Dus hoewel het het waarschijnlijk niet waard is op de Huawei Mate 30 te kopen tijdens de lancering, als de politieke situatie kan veranderen dan geldt dat ook voor ons koopadvies.