Beelden Huawei Mate 30 gelekt

Donderdag 19 september is het zover; de lancering van de Huawei Mate 30 Pro in München. Eerder werd er al informatie gelekt over de Mate 30 Pro, de Mate 30 Porsche versie en de Mate 30, deze zouden beschikken over de nieuwe Kirin 990 chipset.

En nu zijn er ook beelden verschenen van de Mate 30-serie. Evan Blass deelde een aantal foto's van de toestellen, die een goede indruk geven van hoe de Mate 30 eruit komt te zien.

Huawei Mate 30 Pro

(Image credit: EvLeaks)

De Huawei Mate 30 Pro is dankzij de 7nm+ EUV Kirin 990 chipset, erg krachtig op het gebied van fotografie.

Aan de achterkant zien we een viervoudige cameraopstelling, vergelijkbaar met de Huawei P30 Pro. We verwachten dat hij beschikt over een 40MP Sony IMX600 primaire camera met een f/1.6 diafragma met een RYYB sub-pixel opstelling. Dit gaat samen met een ultrabrede en 3x telephoto lens. En een ToF dieptesensor.

De Mate 30 Pro bevat een 6.7-inch gebogen 'waterval' AMOLED-scherm met een Full HD+ resolutie. Er zit een vrij grote notch bovenaan het scherm, om 3D gezichtsherkenning te ontgrendelen. Naar verluidt krijgt de Mate 30 Pro een batterij die groter is dan 4000 mAh met ondersteuning voor SuperCharge en draadloos opladen.

Huawei Mate 30

Afbeelding 1 van 2 (Image credit: EvLeaks) Afbeelding 2 van 2 (Image credit: EvLeaks)

De Mate 30 is vergelijkbaar met de Pro, het grootste verschil zit hem in het ontwerp. Het scherm heeft geen gebogen randen en beschikt over een significant kleinere notch. Hij zou dan ook zonder de 3D gezichtsherkenning worden geleverd.

Volgens geruchten beschikt de Mate 30 ook over een kleinere batterij dan de Pro.

Huawei Mate 30 Porsche

Afbeelding 1 van 2 (Image credit: EvLeaks) Afbeelding 2 van 2 (Image credit: EvLeaks)

De Porsche versie van de Mate 30 is het vlaggenschip uit het topsegment die boordevol met specificaties zit. Het gebogen waterfall-scherm met de gezichtsherkenning sensor is aanwezig net als bij de Pro, net als de viervoudige cameraopstelling aan de achterkant.

In plaats van een glazen constructie, beschikt de Huawei Mate 30 Porsche versie over een leren afwerking. Dit geeft het toestel een luxere uitstraling. Verwacht wordt dat het RAM geheugen en de opslag superieur is op deze versie.

Huawei Mate 30 Lite

(Image credit: EvLeaks)

Huawei heeft met deze serie ook gedacht aan de consument met een kleinere portemonnee. Met de Mate 30 Lite krijg je dezelfde ervaring voor minder geld.

Naar verluidt draait de Lite op de nieuwe Kirin 810 chipset, die ook gebouwd is op een 7nm productieproces.

Op de foto is een viervoudige cameraopstelling te zien en een vingerafdrukscanner op de achterkant. En de Mate 30 Lite zou beschikken over een LCD paneel.

Let wel, het gaat hier om gelekte informatie. Niets is nog zeker tot de lancering van de Huawei Mate 30-serie op 19 september.