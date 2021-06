Chrome incognitomodus nog meer privé dankzij Face ID

Google wil de incognitomodus van zijn browser Chrome nog veiliger maken. Het voegt daarom een nieuwe functie toe aan de iOS-versie die anderen ervan kan weerhouden een kijkje te nemen naar jouw incognitotabbladen.

Gebruikers schakelen de incognitomodus vaak in als ze gevoelige sites bezoeken die ze niet in hun zoekgeschiedenis willen laten opduiken, of waar ze geen cookies van willen opslaan.

Deze functie werd in 2008 voor het eerst toegevoegd. De incognitomodus wordt inmiddels dagelijks door veel Chrome-gebruikers ingeschakeld. Ook op de smartphone is het populair. Als iemand anders je smartphone in handen krijgt, dan kunnen ze echter zien welke tabbladen je open hebt staan.

Om nu ook de incognitotabbladen op jouw smartphone te beveiligen, heeft Google een nieuwe experimentele functie toegevoegd aan Chrome voor iOS. Hiermee kunnen gebruikers de incognitomodus vergrendelen met Face ID van Apple. Zodra de functie wordt ingeschakeld, zal de browser de gebruiker vragen om zich aan te melden met Face ID bij het openen van incognitovensters in Chrome.

Ontgrendelen met Face ID

Na het ontgrendelen van de Chrome incognitomodus met Face ID zullen iOS-gebruikers deze niet steeds hoeven te ontgrendelen, tenzij ze hun browser sluiten en opnieuw openen.

Deze functie bevindt zich momenteel nog in een experimentele fase. Gebruikers die hun privacy verder willen versterken in de incognitomodus op iOS zullen het dus eerst moeten inschakelen.

Om ermee aan de slag te gaan moet je eerst chrome://flags invoeren in je zoekbalk. Zodra de 'Experiments'-pagina van Google opent, ga je op zoek naar 'Device Authentication for Incognito'. Klik daar op 'Enabled'. Vervolgens moet je de browser sluiten en opnieuw openen. Daarna ga je naar Settings > Privacy en vink je 'Lock Incognito Tabs when you close Chrome' aan.

Het lijkt een goede toevoeging voor gebruikers die vaak van de incognitomodus gebruikmaken op hun iPhones. Of er een gelijkaardige functie naar Android komt, is voorlopig nog onduidelijk.

Via BleepingComputer