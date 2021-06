Google Chrome krijgt grote upgrade voor tabs

Met de komst van tabbladen ging er een nieuwe wereld open voor de browsers. Tegenwoordig is het haast onmogelijk om je in te beelden hoe je ooit zonder kon. De ontwikkeling van browsers staat echter nog steeds niet stil, dus er blijven nieuwe functies bijkomen, ook bij Google Chrome.

Een van de laatste grote aanpassingen was het groeperen van tabbladen, en ook deze feature krijgt een upgrade. In de nieuwste Canary-build van de webbrowser zit er een optie verwerkt die aan het Geschiedenis-menu kan worden toegevoegd. Deze maakt het veel eenvoudiger om gesloten tabgroepen opnieuw te openen.

Door een verborgen instelling te activeren kan Chrome de tabgroepen die je gesloten hebt in een submenu van je geschiedenis tonen. Dat is dus een toevoeging op het gebruikelijke overzicht van je tabbladen. Dit zorgt ervoor dat het eenvoudiger en sneller is om meerdere tabbladen tegelijkertijd te herstellen, zonder dat je uren door je geschiedenis hoeft te zoeken.

Deze optionele instelling is nu beschikbaar in Chrome op macOS, Windows en Linux. Google beschrijft de functie zelf als volgt: "Toon de appgeschiedenis-submenu's voor de inhoud van recent gesloten tabgroepen en vensters."

Als je Chrome Canary reeds geïnstalleerd hebt, moet je ervoor zorgen dat je de meest recente versie hebt. Als dat niet het geval is, kan je deze hier vinden. Je moet de functie vervolgens inschakelen door naar chrome://flags/#tab-restore-sub-menus te navigeren. Daar selecteer je Enabled en tot slot herstart je Chrome.

Tab-tastisch

Momenteel is deze feature enkel beschikbaar in de Canary-build van Chrome. Het is dus geen volledige garantie dat deze functie uiteindelijk ook als afgewerkt product in Google Chrome verschijnt. Het lijkt ons eerder wel waarschijnlijk dat we er ooit allemaal mee aan de slag kunnen. Deze handige feature is trouwens niet de enige toevoeging voor tabbladen.

Een recent bericht op Chromium Gerrit stelt dat er ook aanpassingen zullen plaatsvinden aan de manier waarop tabgroepen als bladwijzers opgeslagen kunnen worden. Een post met als titel "Voeg mappen voor tabgroepen toe aan Bookmark All Tabs" meldt het volgende:

"Als de gebruiker een of meerdere tabgroepen open heeft en dan "Bookmark All Tabs" selecteert, krijgt hij in de plaats van een map met een lijst met alle tabbladen nu nieuwe mappen te zien van alle tabgroepen, met dezelfde namen als de tabgroep-titels. De volgorde van de URL-adressen en mappen zal overeen komen met de volgorde in de groep. Als meerdere groepen dezelfde titel hebben, worden ze gecombineerd in één grote folder, met bovenaan de eerste groep."

Het wordt ongetwijfeld een functie die veel gebruikers van Google Chrome met open armen zullen verwelkomen. We kunnen echter nog niet voorspellen wanneer het uiteindelijk voor iedereen in Google Chrome verschijnt.

Via MSPoweruser