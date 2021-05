Google Maps krijgt vijf grote nieuwe functies

Tijdens Google IO 2021 heeft het bedrijf vijf nieuwe functies aangekondigd voor Google Maps. Het gaat om een brede reeks functies, waaronder tips over waar je het beste kunt rijden als je een nerveuze automobilist bent. Een andere functie geeft een indicatie van drukke hotspots die je mogelijk wil vermijden.

We hebben de precieze functies hieronder voor je op een rijtje gezet.

1. Niet meer hard op de rem

De nieuwe updates voor Google Maps verschijnen in de komende maanden voor Android en iOS. Onder de nieuwe functies bevindt zich een dienst om vooruit te plannen en routes te kiezen die de geringste kans hebben op situaties waarbij je 'hard op de rem' moet.

Deze situaties kunnen zich voordoen vanwege plotselinge files, verwarrende kruispunten of afgesloten wegen. Dit kan resulteren in meer ongelukken. Google beweert dat de nieuwe technologie kan helpen om het aantal ongelukken te verminderen. Volgens het bedrijf gaat het om 100 miljoen mogelijke ongelukken die voorkomen kunnen worden.

Google zegt dat het de snelste route neemt en afweegt welke wegen de minste kans hebben op situaties waarbij je hard op de rem zou moeten. Als de route even lang is als de snelste route of slechts iets langer, wordt de veiligere route door Google automatisch als suggestie gegeven.

2. Live View binnen gebouwen

Live View krijgt een aantal verbeteringen binnen Google Maps. De functie maakt een AR-ervaring van je omgeving. Hierbij wordt belangrijke informatie, zoals namen van wegen en routebeschrijvingen bovenop de live feed van je smartphonecamera getoond.

Het zal ook meer informatie geven over bedrijven om je heen, waardoor je een soort live gids krijgt die je suggesties geeft van plekken om te bezoeken.

De functie is al beschikbaar in honderd landen als het gaat om buitenlocaties. De nieuwe update krijgt echter een uitbreiding binnen gebouwen, waaronder winkelcentra, vliegvelden, treinstations, musea en meer.

3. Kaarten met meer details

(Image credit: Google)

Google voegt ook meer details toe aan kaarten, waarbij gebruikers een beter idee krijgen van een locatie voor aanvang van een bezoek. Het gaat om informatie bij oversteekplaatsen en stoepen, maar ook om locaties die toegankelijk zijn voor rolstoelgebruikers.

Gedetailleerde kaarten zijn momenteel enkel beschikbaar in een handjevol steden. Google wil dit aantal uitbreiden met vijftig landen tegen het einde van 2021. De functie wordt beschikbaar voor zowel iOS en Android.

4. Op maat gemaakte kaart

Google is van plan om een meer op maat gemaakte kaart te maken. De app zou informatie verbergen waarin je niet geïnteresseerd bent, terwijl belangrijke informatie beschikbaar blijft.

Google Maps kan onder meer leren van routes die je vaker aflegt, maar ook van je activiteiten. Als je in de ochtend vaak bij een koffiezaak stopt, maar 's avonds regelmatig in een restaurant te vinden bent, kan het op basis daarvan locaties uitlichten op bepaalde momenten van de dag.

De app kan ook bijhouden of je een locatie bezoekt waar je niet regelmatig te vinden bent. Op basis daarvan kan Google Maps bepaalde interessante plaatsen en bezienswaardigheden suggereren.

5. Na de pandemie

(Image credit: Google)

Veel van ons zijn wat voorzichter in het openbaar en proberen drukke plekken te vermijden. Google wil daarom aan gebruikers laten weten welke gebieden of locaties drukker zijn dan normaal. Hierdoor kun je als gebruiker zelf de afweging maken of je toch langs die winkel wil gaan of liever een andere route neemt naar je bestemming.

Google zegt dat deze functie standaard naar Google Maps komt, maar dat de toevoeging op een subtiele manier in de app wordt verwerkt. Het zal dus niet het gebruikersgemak in de weg zitten.