ChatGPT's betaalde versie komt steeds dichterbij

ChatGPT is de afgelopen paar maanden enorm populair geworden, maar helaas lijkt de onbeperkte gratis toegang tot de AI-chatbot binnenkort te verdwijnen. Sommige gebruikers hebben namelijk aangegeven dat ze een optie hebben gezien om te upgraden naar een (enigszins dure) ChatGPT Professional-versie.

OpenAI, de maker van de chatbot, heeft nog geen officiële aankondiging gedaan voor een betaalde versie van ChatGPT en de bijbehorende potentiële prijs. Dat betekent dat de pop-ups die sommige gebruikers hebben gekregen voor een 'Professional'-abonnement van 42 dollar per maand, die ook via Twitter (opens in new tab) en Reddit zijn gedeeld, momenteel nog steeds geruchten zijn. We hebben contact opgenomen met OpenAI om te vragen of ze dit nieuws kunnen bevestigen.

De geruchten geven in ieder geval wel aan dat een ChatGPT Professional-versie steeds dichterbij komt. OpenAI heeft recentelijk ook al een officiële wachtlijst (opens in new tab) beschikbaar gemaakt voor de professionele versie waar mensen zich op kunnen inschrijven. Sommige gebruikers kregen blijkbaar een interessant bericht te zien, nadat ze klikten op de optie om hun abonnement te upgraden. Als dat bericht klopt, dan kan dit wel eens grote gevolgen hebben voor mensen die gratis gebruikmaken van deze AI-tool.

Volgens dit bericht geeft het professionele abonnement van 42 dollar per maand gebruikers toegang tot de service "zelfs wanneer de vraag heel hoog is". Ook krijgen betaalde gebruikers snellere reacties van de chatbot en ze krijgen eerder toegang tot nieuwe functies. Verder schijnt de gratis versie van ChatGPT dan alleen nog maar beschikbaar te zijn wanneer de vraag laag is. Dat kan betekenen dat je als gratis gebruiker minder vaak toegang krijgt als dit nieuwe abonnement verschijnt.

(opens in new tab) ) hebben aan sommige gebruikers een mogelijke prijs voor het ChatGPT Professional-abonnement laten zien, maar dit is nog niet officieel bevestigd door OpenAI. Berichten zoals hierboven (gedeeld door Shubham Saboo ) hebben aan sommige gebruikers een mogelijke prijs voor het ChatGPT Professional-abonnement laten zien, maar dit is nog niet officieel bevestigd door OpenAI. (Image credit: @Saboo_Shubham_)

Het is natuurlijk nog niet bekend hoe vaak en wanneer er dan sprake zal zijn van een "lage" vraag. ChatGPT kan momenteel vaak de hoge vraag al niet aan en dat resulteert dan in een melding, waarin staat dat de volle capaciteit van ChatGPT is bereikt. Dat is een bericht dat er voor veel reguliere gebruikers waarschijnlijk bekend uitziet. Als de beschrijvingen van de twee abonnementen (betaald en gratis) blijken te kloppen, dan kan dat betekenen dat gratis gebruikers de service niet meer kunnen gebruiken op de meest populaire tijdstippen.

Er zullen zeker genoeg gebruikers en bedrijven zijn die bereid zijn om 42 dollar per maand te betalen voor ChatGPT. Volgens Bloomberg (opens in new tab) heeft 30 procent van de "professionele" gebruikers de AI-chatbot ook al tijdens hun werk gebruikt. Er zijn echter ook veel gebruikers op de Discord-server van de ChatGPT-dienst en op Reddit, die hebben laten weten dat ze teleurgesteld zijn over de mogelijke prijs voor de betaalde versie en de potentiële gevolgen voor de gratis versie. We zullen je een update geven als we een antwoord krijgen van OpenAI.

Conclusie: Laat de strijd tussen de AI-chatbots beginnen

(Image credit: DeepMind)

Niet alleen de vaardigheden van ChatGPT ontwikkelen snel. Het verdienmodel wordt nu ook snel bepaald, vanwege druk van interne en externe factoren.

Microsoft heeft gisteren aangekondigd (opens in new tab) zijn investering in OpenAI te verlengen met een nieuwe investering van meerdere miljarden dollars. Dit doet het bedrijf naar eigen zeggen "om AI-doorbraken te versnellen". Ook zegt Microsoft binnenkort de service toe te willen voegen aan zijn eigen clouddienst genaamd Azure en aan diensten als Outlook en Word. Een verslag van The New York Times (opens in new tab) gaf recentelijk ook al aan dat Google van plan is om zijn eigen nieuwe chatbot-innovaties te vertonen op het Google I/O-evenement, dat op 11 mei van start gaat.

In dat verslag wordt gesuggereerd dat Google "een versie van zijn zoekmachine met chatbot-functies dit jaar gaat demonstreren". Dat komt ook overeen met de uitspraak van Demis Hassabis (CEO van DeepMind, een dochteronderneming van Google). Hij zei dat DeepMind misschien ergens in 2023 een privé bètaversie zal lanceren voor zijn eigen chatbot genaamd Sparrow.

De concurrentie tussen de AI-chatbots is zo sterk, dat Google zelfs zijn oprichters Larry Page en Sergey Brin heeft gevraagd om advies te geven over hoe het bedrijf moet omgaan met ChatGPT. De technologie staat nog in de kinderschoenen, maar er zijn inmiddels al veel zorgen over bijvoorbeeld ChatGPT's capaciteit om malware te schrijven en om discriminerende uitspraken te doen. Google lijkt die zorgen ook te delen, maar het bedrijf is natuurlijk vooral bezorgd om de impact die dit heeft op zijn traditionele zoekmachine.

Tot nu toe is Google zelf nog erg voorzichtig begonnen. Zo benadrukt DeepMind het gevaar voor "inaccurate of verzonnen informatie" bij het gebruik van chatbots en de potentiële impact die ze kunnen hebben op het vertrouwen dat consumenten en gebruikers in verschillende merken hebben. Het lijkt er echter steeds meer op dat 2023 het jaar wordt waarin de chatbots echt de strijd met elkaar aangaan, nu dat ChatGPT Professional steeds dichterbij komt en Microsoft de AI-vaardigheden in zijn diensten wil verwerken.