Call of Duty: Black Ops Cold War zombie co-op mode 1 jaar exclusief voor PlayStation

Activision heeft aangekondigd dat de nieuwe co-op Zombies-modus voor Call of Duty: Black Ops Cold War exclusief beschikbaar wordt voor PS4 en PS5, tot bijna een jaar na release.

De nieuwe modus, Zombies Onslaught, wordt omschreven als een "tweepersoons Zombie-ervaring met snel tempo". Gewapend met hun eigen uitrustingen worden spelers gedropt in "een van de verschillende locaties die zijn afgeleid van Multiplayer-maps". Door middel van een Dark Aether Orb bevinden spelers zich in een specifiek gebied en starten de hordes zombies met aanvallen.

Spelers moeten binnen het gebied blijven dat door de Orb wordt beschermd, anders lopen zij Dark Aether-schade op. Naarmate je meer zombies doodt, krijgt de bol kracht, waardoor je over het veld kunt beweging. In leven blijven en punten verzamelen is het doel van het spel.

Het gaat natuurlijk niet erg gemakkelijk zijn om in leven te blijven, aangezien elke nieuwe horde aan zombies "veerkrachtiger, sneller en dodelijker" is dan de vorige. Het bereiken van een Bronzen, Zilveren of Gouden ranking in deze modus ontgrendelt beloningen die je in Zombies en Multiplayer kunt gebruiken. Ieder seizoen verschijnen er nieuwe maps en beloningen.

Zombies Onslaught is vanaf de launch van de game op 13 november speelbaar voor alle PlayStation-spelers (PS4 en PS5). Gamers op Xbox en PC moeten wachten tot 1 november 2021.

Exclusieve zombie-aanval

Tijdelijk exclusieve games zijn een controversieel onderwerp waar de Call of Duty-franchise in het verleden kritiek over heeft ontvangen. Activision is dit jaar all-in gegaan met crossgen en crossplay voor Black Ops Cold War, dus het komt als een verrassing dat de zombiemodus tijdelijk exclusief is voor PlayStation-gebruikers.

Onslaught staat wel los van het traditionele hoofdverhaal van Zombies (Die Maschine), dat vanaf launch wel beschikbaar is op alle platforms, net als de multiplayer en campaign.

Call of Duty: Black Ops Cold War verschijnt op 13 november voor PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X en PC, met én zonder de Zombies Onslaught-modus.