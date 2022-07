Blue Pixl Media neemt GoStreaming.nl over

Blue Pixl Media heeft GoStreaming.nl overgenomen. Met de overname versterkt Blue Pixl Media haar positie in de technologie- en entertainmentmarkt in Nederland en België.

Het platform wordt toegevoegd aan het huidige portfolio van Blue Pixl Media, dat al bestond uit TechRadar (Benelux & Spanje), TechPulse, Clickx en Shoot. Met de nieuwe aanwinst gaat het bedrijf dus voor een versterking in de breedte.

GoStreaming.nl schrijft over alles wat te maken heeft met de streamingdiensten Disney Plus (opens in new tab) en Viaplay (opens in new tab). Het platform is een autoriteit op het gebied van streaming en staat vaak bovenaan in Google bij belangrijk nieuws en relevante zoektermen.

“GoStreaming.nl is een mooie aanvulling op ons huidige portfolio. Het is een sterk merk binnen de groeiende streamingmarkt. We gaan onze kennis van kwalitatieve content en websites gebruiken om het platform naar een nieuw niveau te tillen.” Aldus Leander Vogels en Jan Boerboom, managing directors van Blue Pixl Media (opens in new tab).

Stijn Brinkhaus, oprichter van GoStreaming.nl, (opens in new tab) over de overname:

"We hebben de afgelopen jaren hard gewerkt aan het uitbouwen van GoStreaming.nl. Met Blue Pixl Media hebben we de juiste partij gevonden om dit project verder vorm te geven en te professionaliseren”.

Over Blue Pixl Media

Blue Pixl Media is een full service digital agency en online publisher. Met platformen als TechRadar, TechPulse, Clickx en Shoot bereik we maandelijks meer dan 1.5 miljoen unieke bezoekers. Blue Pixl Media richt zich op tech enthusiasts, power users en gepassioneerde liefhebbers van technologie.

Over GoStreaming.nl

GoStreaming.nl is een officieuze en onafhankelijke fan- en informatiewebsite omtrent de streaminsgdiensten Disney Plus en Viaplay. GoStreaming.nl houdt lezers op de hoogte van het laatste nieuws, aankondigingen en informatie omtrent Disney Plus en Viaplay.