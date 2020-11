Black Friday Sonos deals: MediaMarkt strooit met kortingen op Sonos producten

De week van Black Friday 2020 is alweer even aan de gang, en we hebben dan ook al de nodige mooie deals voorbij zien komen. Voor iedereen die denkt dat de beste deals al lang en breed vergeven zijn, hebben we nieuws: dat is namelijk niet zo. Vandaag stunt namelijk MediaMarkt met wel heel scherpe prijzen op producten van Sonos.

De naam Sonos ken je vast en zeker al. Het bedrijf specialiseert zich in consumentenelektronica, en dan met name op audiovlak. Je zou de vergelijking kunnen trekken met Apple op diverse manieren; je betaalt een premium prijs, maar dan haal je ook een naadloos werkend (eco)systeem in huis van hoogwaardige kwaliteit.

Die hoge prijs kan voor veel consumenten een dealbreker zijn, maar alle twijfelaars onder ons hebben geen poot meer om op te staan, aangezien MediaMarkt met spectaculaire Black Friday deals komt op Sonos producten.

Black Friday Sonos deals bij MediaMarkt

Of je nu op zoek bent naar een enkele speaker voor op zolder, een volledige ruimte wil laten vullen voor huiskamerfeestjes, of graag een bioscoopachtige bas in je huis wil hebben voor spectaculaire filmavonden; er bestaat een Sonos-product voor, en MediaMarkt Nederland biedt dit alles tegen zeer scherpe prijzen aan.

Hieronder hebben we de beste Black Friday deals van MediaMarkt op Sonos producten voor je verzameld.

Sonos One voor €166,- i.p.v. €229,- (NL) De Sonos One is de opvolger van de Play:1 en biedt hoogwaardige audiokwaliteit aan, verpakt in een modieus jasje. Je kunt de Sonos One ook starten en bedienen met je stem. Deal bekijken

Sonos One SL voor €133,- i.p.v. €199,- (NL) De Sonos One SL biedt exact hetzelfde design en dezelfde audiokwaliteit als de reguliere One. Het grote verschil is dat deze versie geen microfoons heeft en dus ook niet met je stem te starten en/of te bedienen is.Deal bekijken

Sonos Beam voor €299,- i.p.v. €425,- (NL) De Sonos Beam is dé perfecte soundbar voor ieder huishouden: relatief klein en mooi vormgegeven, maar in staat om volledige kamers te vullen met een ruimtelijk geluid.Deal bekijken

Sonos Move voor €277,- i.p.v. €399,- (NL) De Sonos Move is dé ideale speaker voor zowel binnen- als buitenshuis. Hij beschikt over stembediening, kent een weerbestendige behuizing, en houdt het tot wel tien uur vol op één batterij.Deal bekijken

Sonos Sub 2.0 voor €555,- i.p.v. €751,- (NL) De Sonos Sub 2.0 is erop gemaakt om lage klanken volledig tot hun recht te laten komen. Dit alles zit verpakt in een stijlvolle behuizing, wat het tevens een uitstekend meubelstuk maakt.Deal bekijken

Sonos Sub 3.0 voor €599,- i.p.v. €799,- (NL) Deze draadloze subwoofer is erop gemaakt om lage klanken volledig tot hun recht te laten komen. Dit alles zit verpakt in een stijlvolle behuizing, wat het tevens een uitstekend meubelstuk maakt. Ten opzichte van de Sub 2.0 zijn de interne specificaties wat verbeterd, wat het geheel meer toekomstbestendig maakt.Deal bekijken

Sonos Playbase Wit voor €499,- i.p.v. €548,- (NL) MediaMarkt heeft de witte versie van de Sonos Playbase in de aanbieding. Deze platte, strakke soundbar past perfect onder elke televisie en creëert een hoogwaardig home-cinemageluid. Het geheel kent zes speakers, drie tweeters en één subwoofer.Deal bekijken