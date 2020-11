Black Friday deal: koop nu een 5G smartphone voor minder dan 250 euro

Officieel duurt het nog een week voordat Black Friday 2020 van start gaat, maar daar hebben diverse retailers maling aan. Retailers als Coolblue en MediaMarkt stunten namelijk nu al met mooie acties.

Laatstgenoemde komt vandaag met een wel heel mooie deal op de proppen. De Motorola Moto G 5G Plus is medio 2020 op de markt verschenen, en wist meteen onze aandacht te trekken. Voor 349 euro kreeg je namelijk onder meer een groot 90Hz display, 5G-ondersteuning, een gigantische accu, talloze camera's en meer.

Hoewel 349 euro zeker geen slechte prijs is voor deze smartphone, kun je het toestel nu voor slechts 249 euro in huis halen via de MediaMarkt webshop.

Motorola Moto G 5G Plus Black Friday deal

In onze Motorola Moto G 5G Plus review zijn we zeer te spreken over de goedkoopste 5G-smartphone van dit moment. Zo is het 90Hz-display een genot om naar te kijken, zeker wanneer je intensief aan het swipen of browsen bent. Daarnaast is er HDR-ondersteuning aanwezig, wat zorgt voor extra rijke contrasten bij je films en series.

Een ander groot pluspunt is de batterijduur. Waar veel telefoons met een 90Hz of 120Hz display geen uitstekende batterijduur hebben, is dat bij deze Motorola gelukkig wel het geval.

Uiteraard is de ondersteuning van 5G een ander groot pluspunt. Zeker nu het nieuwe mobiele netwerk al live is in sommige regio's, is het kopen van een 5G-ready smartphone geen onverstandige keuze.

Hieronder vind je de Motorola Moto G 5G Plus Black Friday deal terug.