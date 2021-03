Beste Clubhouse alternatieven voor Android

Clubhouse is currently exclusive to iPhone

Het sociale netwerk Clubhouse is hét onderwerp van gesprek. Via de op audio gebaseerde app kun je live meeluisteren naar gesprekken en discussies. Je kunt zelfs je hand opsteken en zelf bijdragen aan het gesprek.

Clubhouse is echter ook een van de lastigste sociale netwerken om toegang tot te krijgen. Je moet namelijk een uitnodiging krijgen van een andere gebruiker, omdat de app zich nog in een bètafase bevindt.

Als het op dit moment om een publieke app zou gaan, zouden de servers waarschijnlijk overbelast raken door het verschijnen van verschillende celebrities. Elon Musk, Oprah en Chris Rock hebben reeds hun opwachting gemaakt op het platform.

De app is wereldwijd inmiddels zo'n acht miljoen keer gedownload, maar niet op Android-apparaten; de app is namelijk enkel beschikbaar voor iPhones.

Wanneer verschijnt Clubhouse op Android?

In januari bevestigde Clubhouse dat er een Android-versie onderweg is. Er zijn veel meer Android-gebruikers dan iOS-gebruikers. Dat houdt in dat de kans daar groter is om het sociale netwerk te overbelasten. Het duurt dan ook iets langer om de infrastructuur voor Android te regelen.

In de tussentijd blijft Clubhouse een hype, wat betekent dat er alternatieve apps verschijnen om het gat voor Android-toestellen op te vullen. We hebben onze favorieten voor je verzameld.

Twitter

Gratis

Twitter is niet langer enkel bedoeld voor tweets. Het sociale medium experimenteert met Twitter Spaces. Het is een directe concurrent van Clubhouse, aangezien deze functie op eenzelfde manier werkt. Gebruikers kunnen een kamer voor spraakchat starten en vervolgens mensen uitnodigen om te luisteren en mee te praten. De bèta voor Android is al is reeds geopend.

Zoals te verwachten valt, zijn nog niet alle functionaliteiten beschikbaar. Iedereen kan luisteren en bijdragen aan een gesprek als ze een paars icoontje zien verschijnen in de balk, maar slechts een aantal gebruikers kan een 'Space' hosten. Op het moment van schrijven is dit privilege zelfs enkel besteed aan iPhone-gebruikers. Android-gebruikers kunnen in elk geval een idee krijgen van het sociale audio-concept.

Stereo

Gratis

Waar Clubhouse ook zijn serieuze kanten heeft, voelt Stereo aan alsof het is ontworpen om voor entertainment te zorgen. Ook hier kun je gesprekken hosten, ernaar luisteren of eraan bijdragen. Het moedigt het entertainmentgehalte echter aan door wekelijks 20.000 dollar aan prijzengeld weg te geven aan de beste show.

Het is geen verrassing dat er duizenden shows zijn om uit de kiezen, van nieuws en sport tot komedie. Gelukkig beschikt de app over goede zoekfuncties, waardoor je op zowel het onderwerp als op persoonlijkheden kunt filteren. Anders dan bij Clubhouse is het bij Stereo mogelijk om vorige afleveringen terug te luisteren. Bovendien kun je zien wanneer gebruikers weer zullen spreken, zodat je dit niet hoeft te missen.

Cappuccino

Gratis

Op veel manieren is Cappuccino een tegenhanger van Clubhouse. In plaats van ellenlange live audiogesprekken, is de app ontworpen om kortere audioclips te delen met vrienden en familie. Als je van de intieme sfeer van Clubhouse houdt, is Cappuccino misschien wel waar je naar op zoek bent.

Elke ochtend stuurt Cappuccino berichten ('beans') die door jou en groepsleden zijn opgenomen in de afgelopen 24 uur. Dat klinkt misschien saai, maar de app voegt een intromuziekje toe waardoor het meer op een podcast lijkt. Bovendien kun je zoveel groepen aanmaken als je wil; of het nu is om over je dag te vertellen, grapjes te delen of over je favoriete serie te discussiëren.

Anchor

Gratis

Clubhouse wordt vaak omschreven als het luisteren naar een podcast terwijl het wordt opgenomen. Als dat aantrekkelijk klinkt, is Anchor waarschijnlijk geschikt voor jou. Deze app verscheen al in 2015, lang voor de huidige trend rondom sociale audio. Nadat Spotify het twee jaar geleden overnam, is het tot een hoger niveau gebracht.

De app focust zich nu meer op het maken van podcasts voor beginners, met simpele tools om op te nemen en te bewerken. Je kunt gemakkelijk afleveringen creëren en deze online delen. Het idee van een community is echter volledig verdwenen.

Het is mogelijk om met maximaal vijf vrienden op te nemen. Het is daarnaast mogelijk om spraakberichten van luisteraars te ontvangen en te implementeren in je afleveringen. Een ingebouwde 'ontdek'-functie maakt het mogelijk om naar meer dan een miljoen shows van andere gebruikers te luisteren.

BRB

Gratis

BRB is de Snapchat onder de sociale audio. Het is mogelijk om korte audiofragmenten van dertig seconden naar elkaar te sturen. Het versturen van audioberichten is sneller en gemakkelijker dan het versturen van tekstberichten en handiger dan bellen. Je kunt via BRB beantwoorden wanneer het jou uitkomt. Het heeft een aantal handige functies die het prettiger maken in gebruik dan WhatsApp voor het versturen van spraakberichten. Zo is er een prettigere user interface en maakt de 'ontdek'-functie het gemakkelijker om met nieuwe gebruikers in contact te komen.