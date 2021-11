Battlefield 2042 toont ray tracing-prestaties in indrukwekkende trailer

Battlefield 2042 krijgt een aantal nieuwe features voor grafische kaart van Nvidia. Een nieuwe trailer toont onder andere de ray tracing-mogelijkheden van het spel.

In de trailer zijn allerlei verschillende technologieën van Nvidia te zien die je kan gebruiken in Battlefield 2042. Naast ray tracing kunnen spelers ook gebruik maken van Nvidia DLSS om verzekerd te zijn van soepele beelden. Voor de competitieve gamers is Nvidia Reflex beschikbaar, waarmee je input lag kan verminderen.

Al deze opties waren al aangekondigd, maar in de nieuwe trailer zijn ze allemaal in actie te zien in Battlefield 2042. De video barst van de spectaculaire scenes en explosies om het meeste uit de Nvidia-technologieën te halen.

Battlefield 2042 komt 19 november uit. Gamers met toegang tot de early access kunnen een week eerder spelen.

Analyse: Ziet er goed uit, op de helikopters na

De trailer ziet er indrukwekkend uit. Vooral de ray tracing-effecten stelen de show. De realistische schaduwen geven de game een meer natuurlijk uiterlijk.

De enige klacht die we hebben is dat de eerste helikoptervlucht er een beetje schokkerig uitziet, maar we kunnen geen aannames doen over de prestaties van het spel gebaseerd op een trailer. Hoe goed het eruitziet, zal ook aan je eigen PC liggen. Toch is de scène opvallend.

De early access van Battlefield 2042 zal beschikbaar zijn voor leden van EA Play Pro en mensen die de Gold of Ultimate-editie hebben gepreorderd. Nvidia beveelt het aan om de nieuwste GeForce Game Ready-drivers te installeren voor de beste in-game prestaties.