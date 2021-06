Avatar: Frontiers of Pandora stelt de PS5 en Xbox Series X op de proef

Ubisoft Massive, de ontwikkelaar achter de aankomende game Avatar: Frontiers of Pandora, heeft aangegeven dat het de PS5 en Xbox Series X op de proef zal stellen.

Technisch directeur Programmering, Nikolay Stefanov, vertelt aan IGN waarom de PS4 en Xbox One de ambitie van de Avatar-ontwikkelaar niet kunnen faciliteren. "Nieuwe consoles stellen ons in staat om veel betere objectdetails van dichtbij te hebben, maar ook wanneer je hoog in de lucht vliegt om een prachtig uitzicht te hebben en rendering op grote afstand te realiseren. Dat is inclusief schaduwen die super ver weg zijn, zo'n drie of vier kilometer van de speler vandaan. Dat laatste is mogelijk dankzij ray-tracing."

Als het gaat om het ontwerp van de kaart, trekt creatief directeur Magnus Jansén de grens tussen de laatste generatie en de nieuwe. Hij legt uit: "Het is niet alleen de oude 'Ik maak deze langzame wandeling als ik de plek betreed omdat we alles erin moeten laten passen', het zijn kleine subtiele dingen waar mensen niet aan denken, en dat is hoe dicht bij elkaar alle plaatsen in de wereld zijn".

"Met de oude harde schijven moesten plekken heel ver uit elkaar staan, omdat je de oude moest verlaten en de nieuwe moest starten, dus het creëerde gewoon een formulewereld."

Pandora's sandbox

Als je het interview doorleest, krijg je misschien het gevoel dat Ubisoft Massive de huidige generatie technologie behoorlijk serieus neemt. De SSD's van de PS5 en Xbox Series X zijn aanzienlijk sneller voor het laden van scènes dan de verouderde harde schijven van de vorige generatie. Dit zou een voordeel zijn voor de open wereld-sandbox in Avatar: Frontiers of Pandora.

Als je bekend bent met de Avatar-franchise, weet je dat de wereld van Pandora geen gebrek heeft aan dichte jungles, bossen en dergelijke. Rijke hoeveelheden gebladerte zijn altijd relatief belastend geweest om te verwerken, wat neerkomt op een enorme hoeveelheid objecten die in een scène moet worden weergegeven. Dit kan vaak een negatieve invloed hebben op de framesnelheid en de algehele grafische kwaliteit. We denken zelfs dat zowel de PS5 als de Xbox Series X hier en daar nog steeds wat framedrops zal zien.

We zijn zeer benieuwd naar de resultaten van de inspanningen van Ubisoft Massive met Avatar: Frontiers of Pandora. Als de eerste exclusieve titel van de huidige generatie van Ubisoft, heeft het de mogelijkheid om de lat hoog te leggen voor hetgeen waartoe de PS5 en Xbox Series X echt in staat zijn als ze niet worden tegengehouden door de kanttekeningen van de vorige generatie.